Ekonomiansvarig till växande entreprenadföretag i Stockholm

Entreprenad Partner i Stockholm AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm
2026-06-07


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Ekonomiansvarig till växande entreprenadföretag i Stockholm
Vill du ha en bred och ansvarsfull roll där du får möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen i ett växande entreprenadföretag? Vi söker nu en engagerad och driven ekonomiansvarig som vill bli en viktig del av vår verksamhet i Stockholm.
Hos oss får du arbeta nära ledning och verksamhet i en central roll med stor variation. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med en ekonomi/administrativ assistent och ha ett övergripande ansvar för företagets ekonomi- och administrativa processer.

Publiceringsdatum
2026-06-07

Om tjänsten
Som ekonomiansvarig ansvarar du för företagets löpande ekonomiarbete samt utveckling av rutiner och processer. Rollen är både operativ och strategisk och passar dig som trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera struktur, analys och verksamhetsnära arbete.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för löpande bokföring och ekonomiadministration

Hantera kund- och leverantörsreskontra, fakturering och betalningar

Ansvara för lönehantering samt moms- och skattedeklarationer

Upprätta månads- och årsbokslut i samarbete med extern redovisningsbyrå och revisor

Ta fram budget, prognoser och finansiella uppföljningar

Analysera månadsrapporter, avvikelser samt kostnads- och intäktsutfall

Ansvara för likviditetsplanering och projektredovisning

Utveckla och förbättra ekonomiska processer, rutiner och rapporteringsflöden

Säkerställa efterlevnad av ekonomiska regelverk och interna riktlinjer

Vara kontaktperson mot externa parter såsom revisor, bank, Skatteverket och myndigheter

Delta i och koordinera arbete inför revisioner

Arbeta med ISO-relaterade processer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Uppdatera och utveckla verksamhetsledningssystem

Stödja ledning och övriga avdelningar med analyser, kalkyler och beslutsunderlag

Ansvara för HR-relaterade administrativa uppgifter såsom anställningsavtal, befattningsbeskrivningar och medarbetarsamtal

Delta i ledningsgruppsarbete

Vara behjälplig med företagets hemsidor och administrativa system

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning

Minst 3 års erfarenhet av bokföring och redovisning

Goda kunskaper i ekonomisystem och Officepaketet

Erfarenhet av bokslutsarbete, deklarationer och ekonomisk uppföljning

Erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete är meriterande

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig, strukturerad och noggrann

Ansvarsfull och lösningsorienterad

Positiv och driven med vilja att utvecklas

En lagspelare med god samarbetsförmåga

Bekväm med att ta initiativ och arbeta nära verksamheten

Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst i ett stabilt entreprenadföretag med korta beslutsvägar. Du får möjlighet att påverka både arbetssätt och processer samt vara en viktig del av företagets fortsatta utveckling.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@entreprenadpartner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Entreprenad Partner i Stockholm AB (org.nr 559376-9242)
113 57  STOCKHOLM

Arbetsplats
Entreprenad Partner i Stockholm

Jobbnummer
9951312

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