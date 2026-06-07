Ekonomiansvarig till växande entreprenadföretag i Stockholm
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2026-06-07
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Ekonomiansvarig till växande entreprenadföretag i Stockholm
Vill du ha en bred och ansvarsfull roll där du får möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen i ett växande entreprenadföretag? Vi söker nu en engagerad och driven ekonomiansvarig som vill bli en viktig del av vår verksamhet i Stockholm.
Hos oss får du arbeta nära ledning och verksamhet i en central roll med stor variation. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med en ekonomi/administrativ assistent och ha ett övergripande ansvar för företagets ekonomi- och administrativa processer.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som ekonomiansvarig ansvarar du för företagets löpande ekonomiarbete samt utveckling av rutiner och processer. Rollen är både operativ och strategisk och passar dig som trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera struktur, analys och verksamhetsnära arbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för löpande bokföring och ekonomiadministration
Hantera kund- och leverantörsreskontra, fakturering och betalningar
Ansvara för lönehantering samt moms- och skattedeklarationer
Upprätta månads- och årsbokslut i samarbete med extern redovisningsbyrå och revisor
Ta fram budget, prognoser och finansiella uppföljningar
Analysera månadsrapporter, avvikelser samt kostnads- och intäktsutfall
Ansvara för likviditetsplanering och projektredovisning
Utveckla och förbättra ekonomiska processer, rutiner och rapporteringsflöden
Säkerställa efterlevnad av ekonomiska regelverk och interna riktlinjer
Vara kontaktperson mot externa parter såsom revisor, bank, Skatteverket och myndigheter
Delta i och koordinera arbete inför revisioner
Arbeta med ISO-relaterade processer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Uppdatera och utveckla verksamhetsledningssystem
Stödja ledning och övriga avdelningar med analyser, kalkyler och beslutsunderlag
Ansvara för HR-relaterade administrativa uppgifter såsom anställningsavtal, befattningsbeskrivningar och medarbetarsamtal
Delta i ledningsgruppsarbete
Vara behjälplig med företagets hemsidor och administrativa systemKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Minst 3 års erfarenhet av bokföring och redovisning
Goda kunskaper i ekonomisystem och Officepaketet
Erfarenhet av bokslutsarbete, deklarationer och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av processutveckling och förbättringsarbete är meriterandeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig, strukturerad och noggrann
Ansvarsfull och lösningsorienterad
Positiv och driven med vilja att utvecklas
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Bekväm med att ta initiativ och arbeta nära verksamheten
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst i ett stabilt entreprenadföretag med korta beslutsvägar. Du får möjlighet att påverka både arbetssätt och processer samt vara en viktig del av företagets fortsatta utveckling.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@entreprenadpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entreprenad Partner i Stockholm AB
(org.nr 559376-9242)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Entreprenad Partner i Stockholm Jobbnummer
9951312