Städare till hemstäd
Stormtrivs I Linköping AB / Städarjobb / Linköping
2025-10-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor inom hemstäd!
Tycker du om ett praktiskt jobb där du får träffa nya människor och se nya platser varje dag?
Har du öga för detaljer och gillar att göra det lilla extra? Då är Stormtrivs rätt plats för dig!
Just nu söker vi dig som:
Har en positiv attityd och gillar frihet under ansvar
Är självständig och strukturerad
Har B-körkort
Kan börja omgående
Vi erbjuder:
Deltidsjobb på vardagar (7-16)
Kollektivavtal & friskvårdsbidrag
Arbetskläder och material
Personalaktiviteter flera gånger per år
Härliga kollegor från hela världen
Hos oss sker ansökan digitalt - snabbt och enkelt, direkt från mobilen
Ingen CV behövs! Svara bara på några korta frågor och spela in en kort video där du berättar om dig själv.
Skicka in din ansökan redan idag - kanske blir du vår nästa kollega!
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Linköping AB
(org.nr 556712-4325) Jobbnummer
9545388