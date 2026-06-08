Senior Automation Process Engineer till Sever Pharma Solutions
Technogarden AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-08
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Sever Pharma Solutions är en kontraktsutvecklare och tillverkare, specialiserad på
högpotenta läkemedel. Huvudkontoret i Malmö har utvecklat och tillverkat läkemedel
sedan närmare 50 år enligt de höga krav som ställs på läkemedelsföretag. Våra kunder är
allt från stora globala till mindre läkemedelsföretag och vi har drygt 340 anställda i Malmö
och USA. För mer information om företaget besök vår hemsida: www.severpharmasolutions.com.
Bakgrund
Sever Pharma Solutions har vuxit och expanderat kraftigt. För 10 år sedan var vi ca 150
anställda, idag är vi nästan 300 i Malmö. Vi har anställt mycket ny personal och investerat
kraftigt i anläggning samt i ny utrustning. Stark tillväxt innebär alltid en organisatorisk
utmaning. Det finns fortfarande mycket i våra rutiner och processer som vi kan utveckla
och förbättra. Vi söker dig med kunskap, erfarenhet, och vilja att hantera nuläge såväl som
önskat läge.
Vill du vara med och bidra på vår fortsatta resa?
Som en del i vår tillväxt inom området Automation och Industriell Digitalisering söker vi
en Senior Automation Process Engineer (OT arkitekt) som kommer att arbeta med stort
eget ansvar och varierade arbetsuppgifter. Rollen är självgående med ambitionen att
leverera i god tid till hög kvalitet. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att inom OT domänen (Automation):
• Leda kravställning från tidig utveckling till en säker och effektiv produktion
• Leda tekniska försök och kvalificeringar på utrustning, samt ta fram och
granska dokumentation som kravspecifikationer (URS), FAT/SAT,
kvalificeringsdokument och riskanalyser mm.
• Leda och delta som teknisk expert i våra utveckling- och utrullningsprojekt
• Leda och driva standardisering
• Ansvara för systemkrav och funktioner inom lager 0 till lager 2 (ISA 95).
• Minst 5 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin.
Anställningen är tillsvidare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för Automation och Digitalisering. Du bör ha en akademisk
bakgrund som civilingenjör maskin eller motsvarande samt minst 10 års erfarenhet av
Automation och datadriven produktion med djup förståelse av realtidskommunikation och
maskinsäkerhet. Du har erfarenhet att översätta processkrav till en teknisk automatiserad
lösning. Vidare behärskar du engelska och svenska i både tal och skrift. Du har förhandlings-
vana med leverantörer av tjänster och utrustningar samt erfarenhet av tekniskt projektarbete
inom läkemedelsbranschen (GMP) eller motsvarande.
Som person tar du stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är självgående, noggrann och
flexibel med en positiv och professionell attityd till arbetet och dina kollegor. Du har lätt
att kommunicera då du kommer att arbeta brett och tvärfunktionellt inom företaget eftersom vi
jobbar som ONE TEAM
Våra värderingar
SEVER:s värderingar är viktiga för oss och vi hoppas att du delar dem:
Göra skillnad
• Med världen i fokus
• Vetenskaplig
• Kvalitet
Bästa arbetsplatsen
• Personlig utveckling
• Respekt och ärlighet
• Ansvar och omtanke
Nära kunden
• Långsiktiga relationer
• Skapa värde
• Flexibilitet
Varför välja Sever Pharma Solutions?
Här får du möjligheten att vara en del av en tillväxtresa med omfattande investeringar i
både produktionsutrustning och anläggningar. Detta är en unik chans att arbeta med
strategiska produkter som bidrar till positiv påverkan på människors hälsa i en trevlig miljö där
man vill varandra väl.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189), https://www.severpharmasolutions.com/
212 15 MALMÖ Arbetsplats
Sever Pharma Solutions Kontakt
Rekryteringschef Sverige
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se +46739808395 Jobbnummer
9953795