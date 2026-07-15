Städare med B-körkort Deltid
Amhult Entreprenadservice AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-15
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Vänligen, läs igenom våra krav innan ni ansöker! Ni kommer inte kallas till intervju om ni inte uppfyller kraven.
Anställningen är en behovsanställning om ca 20% som kan utökas.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Amhult Entreprenadservice AB är ett tjänsteservicebolag inom Göteborgsområdet som utför allt inom städ såsom hemstäd, kontor, butik, restaurang, bygg, flytt, storstäd, trappstäd och fönsterputs. Amhults utför även allt kring entreprenad såsom bygg, rivning, renovering, el-reparationer, måleri, gräsklippning, snöskottning etc.
Vi är ett tight team som arbetar nära varandra och kan ha öppna dialoger, från administration till städare. Välmående medarbetare och bra relationer är vår prioritet!
Amhult Entreprenadservice AB är anslutna till Kollektivavtal Almega / Kommunal, FORA och innehar Ansvarsförsäkring via Svedea.Arbetsuppgifter
I din roll hos Amhult Entreprenadservice AB kommer du arbeta deltid med möjlighet att senare utöka till högre procent alt. heltidstjänst. Arbetet omfattar främst hemstädning, kontor och butik men kan även förekomma städning av restaurang, bygg, flytt, trapp, storstäd och fönsterputs.
KRAV:
B-körkort
Gymnasial utbildning med examen
Kan läsa, tala och förstå Svenska mycket bra
Tidigare yrkeserfarenhet inom professionell städning
Meriterande:
Lokalvårds utbildning
Tidigare yrkeserfarenhet inom professionell hemstädning
Kan läsa, tala och förstå Engelska mycket bra Profil
För Amhults är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av professionell städning och har ett noggrant öga för en pedantisk finish.
Ett ytterligare krav för denna tjänsten är B-körkort och mycket bra svenska!
Som person är du utåtgående med ett leende på läpparna och du bemöter våra kunder för ett gott första intryck. Du är ordningsam, ser till att dina arbetskläder är rena och hela vid början av varje arbetsdag och arbetar alltid i loggade arbetskläder. Du har inga problem att hålla koll på nycklar, schema, tider, kontakta kund via samtal/sms för att stänga av/sätta på hus larm. Du kan arbeta enligt våra svenska checklistor och kommer även ha ansvar för att kvalitén på städningen håller de normer och krav som våra kunder är vana vid.
Amhult Entreprenadservice AB erbjuder:
Introduktion och upplärning enligt vår städkvalité
Loggade arbetskläder. Påfyllnad vid behov.
Ett härligt team som arbetar tillsammans för att upprätthålla städkvalitén hos kunder
Härlig After Work där vi lär känna varandra :)
Självständigt arbete med ett team som står bakom dig
Vid behov arbete i team
Ansökning:
Rekrytering sker löpande. Det kan hända att tjänsten är tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Enbart ansökningar via e-post sophia@amhults.se
är godkända.
OBS! Nämn ansökan med Hemstädare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sophia@amhults.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amhult Entreprenadservice AB
(org.nr 559106-2962), https://www.amhults.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003888