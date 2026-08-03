Säsongsarbete på äppelgård
Alvar & Ivar Surdegsbageri AB / Skogsjobb / Tjörn Visa alla skogsjobb i Tjörn
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Nu söker vi en medarbetare inför äppelskörden. Arbetet innefattar framför allt manuell plockning och sortering av äpplen och att assistera vid förädling i musteriet, städning, paketering mm.
Vi är ett litet familjeföretag med ekologisk äppelodling och egen förädling på Tjörn. Av äpplena gör vi mestadels must och alkoholhaltiga drycker som säljs i egen butik och i närområdet.
Egenskaper vi värdesätter hos dig som söker är noggranhet, snabbhet och att du gillar ett fysiskt utmanande arbete.
Vi erbjuder arbete 4-5 dagar i veckan under 6-8 veckor från v 37.
Är detta ett arbete för dig? Skicka ett mail med personligt brev + CV till oss.
Vänliga hälsningar Benny & Fanny Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@alvarochivar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvar & Ivar surdegsbageri AB
(org.nr 556766-5459)
Svanvik 540 (visa karta
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471 72 HJÄLTEBY Arbetsplats
Alvar & Ivar Kalvhagen Jobbnummer
10020456