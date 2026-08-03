Säsongsarbete på äppelgård

Alvar & Ivar Surdegsbageri AB / Skogsjobb / Tjörn
2026-08-03


Visa alla skogsjobb i Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Orust eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alvar & Ivar Surdegsbageri AB i Tjörn, Göteborg eller i hela Sverige

Nu söker vi en medarbetare inför äppelskörden. Arbetet innefattar framför allt manuell plockning och sortering av äpplen och att assistera vid förädling i musteriet, städning, paketering mm.
Vi är ett litet familjeföretag med ekologisk äppelodling och egen förädling på Tjörn. Av äpplena gör vi mestadels must och alkoholhaltiga drycker som säljs i egen butik och i närområdet.
Egenskaper vi värdesätter hos dig som söker är noggranhet, snabbhet och att du gillar ett fysiskt utmanande arbete.
Vi erbjuder arbete 4-5 dagar i veckan under 6-8 veckor från v 37.
Är detta ett arbete för dig? Skicka ett mail med personligt brev + CV till oss.
Vänliga hälsningar Benny & Fanny

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@alvarochivar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alvar & Ivar surdegsbageri AB (org.nr 556766-5459)
Svanvik 540 (visa karta)
471 72  HJÄLTEBY

Arbetsplats
Alvar & Ivar Kalvhagen

Jobbnummer
10020456

Prenumerera på jobb från Alvar & Ivar Surdegsbageri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alvar & Ivar Surdegsbageri AB: