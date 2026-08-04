Utredare tillsyn detaljhandel
Läkemedelsverket / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2026-08-04
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Vill du kombinera utredningsarbete med att vägleda och utbilda olika aktörer? Då är det här jobbet för dig.
Vår verksamhet
Enheten Apotek och receptfri detaljhandel, ansvarar för tillsyn av apotek, detaljhandel med receptfria läkemedel och läkemedelsreklam. På enheten arbetar idag cirka 30 personer, indelade i olika funktionsområden. Vi söker nu två tillsynsutredare till funktionsområdet tillsyn receptfri detaljhandel. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet för handeln med vissa receptfria läkemedel. Kommunerna har kontrollansvar och rapporterar brister i handeln till Läkemedelsverket. Vi arbetar riskbaserat och proaktivt, driver tillsynsärenden och vägleder både verksamhetsutövare och kommuner.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I din roll kommer du i första hand att handlägga och utreda kommunala bristrapporter och egeninitierade tillsynsärenden. Tillsynsarbetet bedrivs mestadels från kontoret, men resor kan förekomma. En relativt stor del av din arbetsdag kommer bestå av att vägleda, utbilda och samverka med landets kommuninspektörer och detaljhandelns verksamhetsutövare. Vägledning ges via e-post, telefon och genom utbildningar digitalt eller fysiskt på plats. I arbetsuppgifterna kan det även förekomma normerande arbete, till exempel att ta fram nya föreskrifter och vägledningar.Bakgrund
Vi söker dig som har en farmaceutisk-, naturvetenskaplig- eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig arbetslivserfarenhet av arbete på myndighet eller inom annan offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av tillsyn eller utredande arbete. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi ser också gärna att du är van att arbeta i och lära dig nya digitala lösningar.
Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, engagerad, professionell och har förmåga att ta initiativ. Du kan arbeta självständigt och har förmåga att balansera kvalitet och effektivitet i ditt arbete. Du trivs i sociala sammanhang och har lätt för att samarbeta i grupp. Du tycker om att utbilda och har förmågan att anpassa din kommunikation till olika forum. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Tillsyn, Apotek och receptfri detaljhandel
Diarienummer: 2.4.1-2026-047586
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Caroline Sundström, nås via mail under hela annonstiden. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-047586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10020473