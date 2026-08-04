Fritidsledare i Tierps kommun - utveckla ungas fritid tillsammans med oss
Tierps kommun, Kultur och Fritid / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Tierp Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Tierp
2026-08-04
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi vill utveckla en verksamhet som gör skillnad där fritidsgården är mer än en mötesplats. Genom relationsskapande arbete, delaktighet och nära samverkan vill vi bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga i Tierps kommun. Därför söker vi dig som vill vara med och utveckla framtidens fritidsgårdsverksamhet.
Som fritidsledare i Tierps kommun arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att bygga relationer, skapa delaktighet och tillsammans med kollegor utveckla en verksamhet där unga känner sig välkomna, trygga och har möjlighet att påverka.
Du är en trygg vuxen och en viktig del av kommunens främjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete. Genom att bygga förtroendefulla relationer och samverka med vårdnadshavare, skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och andra aktörer bidrar du till tidiga insatser som stärker barn och ungas uppväxtvillkor.
Du arbetar för att utveckla trygga, inkluderande och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar, främst i åldern 10-20 år . Tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar du verksamheten utifrån ungas behov och intressen, med fokus på delaktighet, inflytande och en meningsfull fritid.
Arbetet bedrivs på kommunens fyra fritidsgårdar i Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge, men också på andra arenor där barn och unga finns. Du bidrar inte bara till fritidsgårdarnas utveckling utan också till kultur- och fritids uppdrag och utveckling i kommunen.
I uppdraget som fritidsledare ingår det att planera och leda aktiviteter, utveckla verksamheten tillsammans med ungdomar och kollegor, dokumentera och följa upp arbetet samt samverka med olika aktörer kring barn och unga. Tillsammans med kollegorna ansvarar du också för att fritidsgårdens lokaler är välkomnande, trivsamma och välskötta. Det innebär att även praktiska arbetsuppgifter, såsom städning och iordningställande av lokaler, ingår som en naturlig del av arbetet. Arbetet är varierande och innebär tjänstgöring på dagtid, kvällar och helger enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare, socialpedagog, socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn och unga samt god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och ser samverkan som en naturlig del av uppdraget. Du är initiativrik, flexibel och vill bidra till att utveckla verksamheten utifrån barn och ungas behov och intressen. Du har god digital kompetens och har B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet.
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete tillsammans med andra.
• Erfarenhet av SSPF eller annan samverkansmodell.
• Erfarenhet av främjande, förebyggande eller brottsförebyggande arbete.
• Erfarenhet av arbete med unga med NPF och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
• Utbildning i motiverande samtal (MI) eller annan relevant metodutbildning.
• Erfarenhet av att planera och genomföra projekt, aktiviteter, läger eller arrangemang.
• Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska, engelska och finska
För att säkerställa trygghet för de barn, brukare och klienter som Tierps kommun ansvarar för krävs att du visar upp ett utdrag ur belastnings och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas. Handläggningstiden är cirka två veckor och du beställer utdraget själv via Polisens webbplats. Beställ gärna utdraget i samband med att du skickar in din ansökan, så att det finns tillgängligt om du går vidare i rekryteringsprocessen. Om du redan har ett utdrag får det inte vara äldre än sex månader.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337797". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tierps kommun, Kultur och Fritid Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Facklig företrädare +46293218000 Jobbnummer
10020474