Lokalvårdare/Städare sökes Behovsanställning i Stockholm
AC Städ AB / Städarjobb / Botkyrka Visa alla städarjobb i Botkyrka
2026-08-04
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AC Städ AB är ett nystartat städföretag med verksamhet i Stockholmsområdet. Vi erbjuder professionella städtjänster till privatpersoner och företag med fokus på kvalitet, pålitlighet och god service. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare, och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker en lokalvårdare/städare för en behovsanställning. Arbetet utförs hos våra kunder runt om i Stockholmsområdet och omfattar både privat- och företagsstädning.
Arbetstiderna varierar beroende på bokade uppdrag och verksamhetens behov. Tjänsten passar dig som är flexibel och tycker om ett varierande arbete.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Kontorsstädning
Trappstädning
Övriga lokalvårdsuppgifter enligt kundens önskemålKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete som lokalvårdare eller städare (krav).
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har ett positivt bemötande och tycker om att arbeta med människor.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är punktlig och pålitlig.
Är flexibel och kan arbeta på olika adresser i Stockholmsområdet
Meriterande
B-körkort.
Tillgång till egen bil.
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Vi erbjuder
Hos AC Städ AB får du möjlighet att arbeta i ett företag där kvalitet och trivsel står i fokus. Som medarbetare blir du en viktig del av vår utveckling och får möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Vi erbjuder:
Behovsanställning.
Konkurrenskraftig timlön.
Stöd i arbetet.
Ett trevligt arbetsklimat.
Möjlighet till fler arbetstimmar i takt med att företaget växer.
Arbetsort
Stockholmsområdet.
Anställningsform
Behovsanställning.Så ansöker du
Känns tjänsten intressant? Då är du varmt välkommen att skicka din ansökan till oss.
Skicka gärna ditt CV och berätta lite om dig själv i ditt mejl.
Kontakt och ansökan:
E-postadress: andreas.chamoun@acstad.se
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att du vill bli en del av AC Städ AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29
E-post: andreas.chamoun@acstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AC Städ AB
(org.nr 559566-5695)
Rådjursvägen 66 (visa karta
)
147 34 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020475