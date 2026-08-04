Enhetschefer till avdelningen för internationella relationer och export
Försvarets Materielverk (FMV) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-04
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Vi söker en chef till enheten strategiska partnerskap och bilaterala samarbeten samt en chef till enheten för EU- och Natosamarbete och som vill vara med och driva vårt arbete med internationella relationer framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som chef för enheten för strategiska partnerskap och bilateralt samarbete leder och utvecklar du en verksamhet med ansvar för Försvarets materielverks (FMV:s) övergripande bilaterala och utvalda multilaterala samarbeten. I uppdraget ingår att samordna myndighetens internationella samarbeten, bland annat inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFC), Letter of Intent (LoI-) sexnationssamarbetet och Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR). Enheten ansvarar även för myndighetens protokollfunktion, samordning av deltagande i övergripande bilateral internationell verksamhet och Memorandum of Understanding (MOU-) arbete samt stöd till National Armaments Director (NAD-) funktionen inom bilateral internationell verksamhet och multilaterala partnerskap. Rollen innebär nära samverkan med interna och externa aktörer för att säkerställa ett samordnat och effektivt internationellt samarbete.
Som chef för enheten EU- och Natosamarbete ansvarar du för FMV:s övergripande samordning av arbetet inom Nato och EU. I uppdraget ingår att samordna myndighetens deltagande och arbete inom bland annat Nato, EU, Europeiska försvarsbyrån (EDA), det permanenta strukturerade försvarssamarbetet (Pesco) samt EU initiativ och program. Enheten utgör även nationellt koordineringskontor för Europeiska försvarsfonden (EDF), samordnar myndighetens arbete kopplat till Nato Conference of National Armaments Directors (CNAD) och ger stöd till NAD-funktionen i övergripande Nato- och EU-frågor. Rollen innebär nära samverkan med interna och externa aktörer för att säkerställa ett samordnat och effektivt arbete inom myndighetens Nato- och EU-samarbeten.
Båda chefsrollerna innebär att du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. Du leder, utvecklar och följer upp enhetens verksamhet samt säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med myndighetens mål, regelverk och internationella åtaganden. Rollen innebär även att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå verksamhetens mål och bidra till myndighetens fortsatta utveckling.
Tjänsterna är placerade i Stockholm, resor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har genomgått utbildning inom chefs- och ledarskap. Du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt av internationell verksamhet där internationella relationer och samarbeten samt EU- och/eller Natofrågor har ingått. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har aktuell och relevant chefserfarenhet där du med goda resultat har lett såväl verksamhet som medarbetare samt aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning, en internationell organisation eller annan relevant verksamhet. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet från försvarsområdet eller av samverkan med FMV, har arbetat med att hantera och samordna komplexa frågeställningar i en större organisation samt har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 25 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Anna Laurell via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
/ Åsa Strömhielm asa.stromhielm@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10020471