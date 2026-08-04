Projekt- och utredningsingenjör inriktning turbin
Skellefteå Kraftaktiebolag / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-08-04
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eller i hela Sverige
Vill du forma framtidens energisystem tillsammans med skickliga kollegor?
Vi söker nu en projekt- och utredningsingenjör inriktning turbin till Kraftproduktion Teknik.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig – och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som projekt- och utredningsingenjör med inriktning turbin får du en nyckelroll i utvecklingen och förvaltningen av våra vattenkraftsanläggningar. Du arbetar med teknisk kravställning inom ditt teknikområde och ansvarar för att kvalitetssäkra våra anläggningar i samband med ombyggnationer, renoveringar samt i frågor som rör drift och underhåll.
I rollen bemannar du projekt som teknisk kravställare och fungerar som tekniskt stöd till drift- och underhållsorganisationen genom bland annat statusbedömningar, tillståndskontroller och framtagande av underlag till underhållsplaner. Du arbetar med att utforma förfrågningsunderlag, följa upp efterlevnad och genomföra teknisk granskning samt delta vid exempelvis FAT- och SAT-tester.
Du kommer även att bidra till utvecklingen av nya metoder och arbetssätt där lärdomar från analyser, utredningar och erfarenhetsåterföring omsätts till konkreta förbättringar. I arbetet ingår att stödja anläggningsingenjörer och beställare med kalkyler, förstudier och tekniska underlag inför investeringar och större åtgärder. Du genomför besiktningar, kvalitetskontroller, beräkningar, provningar och konstruktionsgranskningar, både självständigt och tillsammans med kollegor och externa parter.
Du blir en del av gruppen Kraftproduktion Teknik som består av ingenjörer med tekniska kompetenser inom bland annat turbin, generator, bygg, mekanik, elkraft samt el- och kontrollsystem. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och tillsammans med kollegor, entreprenörer och andra funktioner bidra till utvecklingen av framtidens vattenkraft.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skellefteå eller Norsjö. Resor till våra anläggningar förekommer och kan innebära övernattningar. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intresserad
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett stort tekniskt intresse och drivs av att lösa komplexa frågeställningar. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när situationen kräver det. Eftersom du arbetar nära många olika funktioner är det viktigt att du uppskattar samarbete, delar med dig av din kunskap och bidrar till gemensamma resultat.
Du är initiativtagande och tar ansvar för att driva frågor framåt även när förutsättningarna förändras eller när vägen framåt inte är helt utstakad. Rollen kräver också att du kan kommunicera tydligt och skapa förståelse för tekniska lösningar, samtidigt som du har modet att stå för dina bedömningar och bidra med dina perspektiv i diskussioner och beslut.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med en teknik som är avgörande för samhällets energiförsörjning och den gröna omställningen. Du blir en del av en verksamhet där långsiktighet, kompetensutveckling och samarbete står i centrum och där du får vara med och utveckla både anläggningar och arbetssätt för framtiden.
Krav
• Högskoleingenjörsutbildning inom lämplig inriktning - maskin, energi, fysik, farkost, material, industriell ekonomi alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
• Körkort B
Meriterande
• Civilingenjörsexamen inom lämplig inriktning - maskin, energi, fysik, farkost, material, industriell ekonomi
• Läst kurser inom: Turbinteknik, Mekanik, Hydraulik, Strömningsteknik
• Kompetens om vattenkraft och specifikt vattenkraftturbiner
• ESA - Elsäkerhetsanvisningar
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig – och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor
Annéa Nestrell, gruppchef, 070-757 79 09
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi utgår från varje persons kompetens och därigenom främjar mångfald och motverkar diskriminering. I linje med detta arbetar vi enligt EU:s lönetransparensdirektiv och strävar efter en transparent och rättvis rekryteringsprocess.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
10020472