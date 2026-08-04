Produktionsledare till Kommunikationsavdelning i Stockholm
Försäkringskassan / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-08-04
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Produktionsledare, resursplanerare och grafisk formgivning
Nu söker vi en driven produktionsledare med bakgrund inom redaktionellt arbete och grafisk formgivning. Rollen är placerad inom verksamhetsområdet Redaktionell och Visuell kommunikation som består av sju medarbetare som arbetar med att stödja verksamheten med expertis inom visuell kommunikation, utveckling av myndighetens visuella uttryck samt grafisk produktion. I teamet ingår även fem medarbetare som arbetar med redaktionellt innehål för webb, intranät och sociala medier. Vi arbetar tvärfunktionellt på myndigheten och inom avdelningen där rollen har samarbete med flera medarbetare i olika roller.
Som produktionsledare samordnar, tidplanerar och fördelar du uppdrag inom grafisk och rörlig produktion samt redaktionellt innehållsarbete. Du ansvarar för kontakten mot externa leverantörer för grafisk produktion, foto och rörligt material samt granskning av offerter och fakturor. Du jobbar även med korrektur från tryckerier och andra externa leverantörer, samt inköp och hantering av offertförfrågningar. I uppdraget ingår budgetplanering och uppföljning, direktupphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, samt diarieföring. I rollen jobbar du även operativt inom verksamhetsområdet med tex grafisk produktion, layout, tillgänglighetsapassning av dokument, copywriting. Du samarbetar effektivt med andra, är duktig på att nätverka och har inget problem att hantera ett högt arbetstempo och ställa om vid snabba förändringar.
Vi söker dig som
har relevant utbildning eller erfarenhet/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
har erfarenhet av produktionsledning
har erfarenhet av grafisk formgivning
är duktig på att samarbeta, nätverka och skapa kontakter
är lösningsorienterad och har ett systematiskt, kvalitetsmedvetet och noggrant arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att driva projekt eller uppdrag
har erfarenhet av redaktionellt arbete och trycksaksproduktion
har erfarenhet av kravställning och inköp från tryckerier och andra grafiska leverantörer
har erfarenhet av arbete med layout och tillgänglighetsanpassning av pdf:er
har goda kunskaper i Adobeprogram som InDesign, Illustrator och Photoshop samt PowerPoint
har erfarenhet av copywriting
har erfarenhet av arbete i myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Anna-Karin Lundblad, 010-114 47 40 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Cecilia Silversson 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10020469