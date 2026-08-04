Kulturstrateg till Kultur och ideell sektor
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2026-08-04
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Vi söker en kulturstrateg med särskild inriktning mot civilsamhället samt kris- och beredskapsfrågor, som i samarbete med vår nuvarande kulturstrateg i verksamheten Kultur och ideell sektor, bidrar till att forma framtidens kulturliv i Västmanland. Tillsammans med oss är du med och påverkar kulturlivet i Västmanland och arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturutbud för länets invånare. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som kulturstrateg hos oss arbetar du med strategiska frågor inom Kultur och ideell sektors olika verksamhetsområden. Du är vår strategiska resurs i frågor som rör civilsamhällets delaktighet, kulturens roll i krisberedskap samt utveckling av styrdokument såsom regional kulturplan och idrottsplan.
En viktig del av uppdraget är att:
• Stärka samverkan med civilsamhällets aktörer och utreda förutsättningarna för en regional överenskommelse med civilsamhälletsorganisationer.
• Arbeta med föreningsbidrag, stipendier och projektstöd.
• Utveckla och samordna arbetet med kris- och beredskapsfrågor inom kultur- och idrottsområdet.
• Genomföra och följa upp regional kulturplan i nära samverkan med kommuner, kulturinstitutioner och civilsamhällets aktörer.
Du arbetar i nära dialog med enheterna inom verksamheten och stödjer dem i samverkansprocesser med kommuner, kulturskapare och organisationer med regionalt uppdrag. Du har också en viktig roll i att bevaka omvärlden, bereda ärenden, ta fram beslutsunderlag till politiken samt delta i nationella och regionala nätverk.
Det här är ett arbete där du får ta stort eget ansvar, arbeta tillsammans med andra, processleda och att utifrån ditt arbetsområde ta egna initiativ. Resor förekommer ibland i arbetet såsom vid behov tjänstgöring på kvälls- eller helgtid. Omvärldsbevakning ingår i arbetet.
Om arbetsplatsen
Verksamheten Kultur och ideell sektor inom Region Västmanland har i uppdrag att, genom samverkan och förankring med kommuner och andra aktörer, bidra till utvecklingen av kulturpolitiskt prioriterade områden utifrån den regionala kulturplanen. Arbetet vilar på regionala och statliga styr- och strategidokument och är en del av det bredare regionala utvecklingsuppdraget.
Vi finns centralt belägna i kulturhuset på Karlsgatan 2 i Västerås. Här möter du engagerade kollegor med hög kompetens, stort
samhällsintresse och en vilja att göra skillnad. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv med tillit, delaktighet och balans som ledord.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du är med och påverkar kulturlivet i Västmanland
Möjlighet att bidra i frågor med samhällsbärande betydelse
Ett självständigt uppdrag med stort utrymme att påverka och utveckla
En arbetsplats med god sammanhållning, teamarbete och kunskapsutbyte
En roll där du arbetar strategiskt, analytiskt och samverkande
En arbetsmiljö som värnar hälsa, engagemang och personlig utveckling
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning, gärna inom kulturvetenskap, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan relevant samhällsvetenskaplig inriktning,
Erfarenhet av kvalificerat strategiskt arbete inom offentlig sektor – gärna med inriktning mot kultur, civilsamhälle eller krisberedskap.
God vana vid samverkan med kommuner, ideella organisationer och offentliga aktörer.
Förmåga att analysera, strukturera och leda processer samt formulera styrdokument och beslutsunderlag.
Erfarenhet av att arbeta med bidragsgivning, remisser eller samordning av tvärsektoriella uppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kulturplaner eller liknande styrdokument, samt kunskap om kris- och
beredskapsfrågor inom kultursektorn. Du är en person som tar initiativ, ser sammanhang, bygger relationer och vill göra skillnad. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, trivs i samverkansmiljöer och har förmåga att både se till helhet och detaljer.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
I denna rekrytering kan även arbetsprov komma att tillämpas i urvalet av slutkandidater.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lena Karlström". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
10020470