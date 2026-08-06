Städare/lokalvårdare sökes till MinStäd
MinStäd Syd AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-08-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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MinStäd söker nu en noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad städare som vill bli en del av vårt team.
Arbetet består främst av hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning och fönsterputsning hos våra kunder i sydvästra Skåne.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av städning
Är noggrann, punktlig och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Har ett trevligt och professionellt bemötande
Har B-körkort
Kan kommunicera på svenska eller engelskaPubliceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatpersoner
Flyttstädning
Kontors- och företagsstädning
Fönsterputsning
Hantering av städmaterial och utrustning
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och kunder
Introduktion och tydliga arbetsrutiner
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Arbetstiderna är främst förlagda till vardagar på dagtid. Arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv, tidigare erfarenhet och telefonnummer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kontakt@xn--minstd-fua.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MinStäd Syd AB
(org.nr 559586-5352) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024379