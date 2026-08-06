Elevassistent till årskurs 1 och fritidshem, 80 % - Gillbo-Gröndalskolan
Sollentuna Kommun / Pedagogjobb / Sollentuna Visa alla pedagogjobb i Sollentuna
2026-08-06
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Välkommen till Gillbo- Gröndalsskolan! Vi är en F-9 skola i Sollentuna med cirka 480 elever och 56 medarbetare. Vår vision är att vara "En skola i tiden – där olikheter möts och möjligheter tar form".Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära en elev i årskurs 1 med omfattande stödbehov och flera funktionsnedsättningar. Din viktigaste uppgift är att skapa trygghet och ge det stöd som gör att eleven kan vara delaktig i undervisningen, skolans aktiviteter och fritidshemmets verksamhet.
Du fungerar som elevens praktiska och kommunikativa stöd under hela skoldagen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att stötta eleven i undervisningen, vid användning av läromedel och hjälpmedel, samt att främja elevens kommunikation, sociala samspel och självständighet. Du hjälper också till vid förflyttningar, måltider, raster, på- och avklädning samt personlig omvårdnad.
I rollen samarbetar du nära lärare, fritidspersonal och elevhälsa för att skapa de bästa förutsättningarna för elevens utveckling och välbefinnande. Vid elevens frånvaro kan andra stödjande arbetsuppgifter inom skolan eller fritidshemmet förekomma.
Det här är en meningsfull roll för dig som vill göra verklig skillnad i en elevs vardag och bidra till en inkluderande och trygg skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn eller unga med funktionsnedsättningar och omfattande stödbehov och erfarenhet från skola och/eller fritidshem.
Som person är du lyhörd, lugn, ansvarsfull och ha lätt för att samarbeta. Du ska kunna ge nära stöd och omsorg samtidigt som du uppmuntrar elevens delaktighet och självständighet.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn eller unga med funktionsnedsättningar och omfattande stödbehov.
Erfarenhet av arbete inom skola och/eller fritidshem.
Förmåga att ge stöd vid förflyttningar, måltider, toalettbesök och personlig hygien.
Meriterande
Erfarenhet från anpassad skola, LSS-verksamhet eller arbete som personlig assistent.
Erfarenhet av arbete med personer med rörelsenedsättning.
Kunskap om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Cecilia Asplund Wirén cecilia.asplund.wiren@sollentuna.se 08-57921000 Jobbnummer
10024366