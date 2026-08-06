Teknikintresserad maskinförare till leveransavdelningen
Rottne Industri Aktiebolag / Jordbruksjobb / Växjö Visa alla jordbruksjobb i Växjö
2026-08-06
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Vill du jobba med att kontrollera våra nya fina skogsmaskiner innan leverans till våra kunder?
Rottne Industri AB är en av de ledande tillverkarna av moderna skogsmaskiner. Företaget omsätter ca 650 miljoner och har ca 170 anställda vid fabriker i Rottne och Lenhovda. Hälften av vår produktion går på export till stora delar av Europa och Nordamerika.
Läs mera på www.rottne.com
Vi söker nu en teknikintresserad maskinförare till vår leveransavdelning
Rottne Industri är ett svenskägt företag med all produktion inom Sveriges gränser. Med ambition att växa står vi väl rustade inför framtiden tack vare engagerad personal och ett av världens bästa skogsmaskinprogram. Huvudkontoret ligger i natursköna Rottne, 2 mil från Växjö. Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Du kommer utföra leveransservice på skördare och skotare. det kan vara enklare felsökning i både el och hydraulik men också lite klurigare felsökning som du löser tillsammans med dina kollegor. Teamet utför också service på maskiner som varit ute på visningar, eftermonterar specialutrustning, utrustning där underlag saknas i monteringarna. När tid och behov finns få man hjälpa både service/montering,
På leveransavdelningen programmeras maskinerna med de senaste programversionerna. Vilket innebär att den sökande behöver god datorvana.
I arbetet ingår också att provköra skotare eller skördare i skogsmiljö. Erfarenhet från arbete som förare i skogen är därför ett krav. Så också B-körkort.
Det är meriterande om du kan följande:
• Planera gallringar, slutavverkningar och hantera apteringsinstruktioner.
• Utföra tester och provkörningar åt vår utvecklingsavdelning.
• Truckkort är meriterande
Du som söker
har körvana på skördare alt. skotare, känsla för hur man kör en skogsmaskin, sinne för ordning och reda, kan skruva och förstår hur en maskin fungerar. Har initiativförmåga och lätt för att samarbeta, du förmår att få saker ur händerna och arbetar mot uppsatta mål med leveranser. Du kommer att arbeta i en väl inarbetad grupp där du blir en av tre medarbetare så det är viktigt att din ansvarskänsla är hög.
Arbetstiden är dagtid med flex.
Tillträde önskas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rottne Industri Aktiebolag
(org.nr 556491-4330)
Fabriksvägen 12 (visa karta
)
363 30 ROTTNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rottne Industri AB Kontakt
Rekryterare
Malin Kidell malin.kidell@rottne.com 076-6666346 Jobbnummer
10024372