Operatör Stainless/Vitas Group

Ps Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved
2026-08-06


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Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och laganda står i centrum? Hos Vitas Group Stainless AB söker vi nu en engagerad Operatör till vår verksamhet i Smålandstenar. Här får du chansen att bli en del av ett växande industribolag som är specialister på rostfria lösningar för framtiden.
Rollen
Som operatör blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du ansvarar för att köra och övervaka maskiner, säkerställa produktkvalitet och bidra till att produktionen flyter på effektivt. Hos oss är du inte bara en kugge i maskineriet – du är en central del i att leverera den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Köra, övervaka och justera maskiner enligt instruktioner

Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och följer satta rutiner

Utföra enklare underhåll och rapportera eventuella avvikelser

Dokumentera produktionsresultat och kvalitetskontroller

Bidra till ordning, reda och en säker arbetsmiljö

Samarbeta nära kollegor inom produktion, underhåll och kvalitet

Vem är du?
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss. Du är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta praktiskt. Du trivs i ett team men kan även ta egna initiativ när det behövs. Har du tidigare erfarenhet från produktion eller industri är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning, viljan att lära och modet att bidra med dina idéer.
Vi erbjuder
Hos oss på Vitas Group Stainless AB får du:

En trygg arbetsgivare med stark framtidstro

Möjlighet att utvecklas inom produktion och teknik

En arbetsplats där vi bygger laget tillsammans och stöttar varandra

En kultur präglad av våra värdeord: Mod, Engagemang och Ansvar

Placering
Tjänsten är placerad i Smålandstenar och vi arbetar 2 skift.

Publiceringsdatum
2026-08-06

Så ansöker du
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8180808-2133736".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PS Partner AB (org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Ljunggatan 29 (visa karta)
333 32  SMÅLANDSSTENAR

Arbetsplats
PS Partner

Jobbnummer
10024364

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