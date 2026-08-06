Operatör Stainless/Vitas Group
Ps Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2026-08-06
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Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och laganda står i centrum? Hos Vitas Group Stainless AB söker vi nu en engagerad Operatör till vår verksamhet i Smålandstenar. Här får du chansen att bli en del av ett växande industribolag som är specialister på rostfria lösningar för framtiden.
Rollen
Som operatör blir du en viktig del av vårt produktionsteam. Du ansvarar för att köra och övervaka maskiner, säkerställa produktkvalitet och bidra till att produktionen flyter på effektivt. Hos oss är du inte bara en kugge i maskineriet – du är en central del i att leverera den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra, övervaka och justera maskiner enligt instruktioner
Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och följer satta rutiner
Utföra enklare underhåll och rapportera eventuella avvikelser
Dokumentera produktionsresultat och kvalitetskontroller
Bidra till ordning, reda och en säker arbetsmiljö
Samarbeta nära kollegor inom produktion, underhåll och kvalitet
Vem är du?
Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss. Du är ansvarstagande, noggrann och gillar att arbeta praktiskt. Du trivs i ett team men kan även ta egna initiativ när det behövs. Har du tidigare erfarenhet från produktion eller industri är det meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning, viljan att lära och modet att bidra med dina idéer.
Vi erbjuder
Hos oss på Vitas Group Stainless AB får du:
En trygg arbetsgivare med stark framtidstro
Möjlighet att utvecklas inom produktion och teknik
En arbetsplats där vi bygger laget tillsammans och stöttar varandra
En kultur präglad av våra värdeord: Mod, Engagemang och Ansvar
Placering
Tjänsten är placerad i Smålandstenar och vi arbetar 2 skift.Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande. Sista ansökan den 31 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8180808-2133736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Ljunggatan 29 (visa karta
)
333 32 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
10024364