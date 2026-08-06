Kantpressare - Kvällsskift till Gnosjö
Team Bemanning i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-08-06
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Erfaren kantpressare sökes till kund i Gnosjö
Är du den som får plåt att göra precis som du vill? Har du erfarenhet av kantpressning och gillar att arbeta med precision, kvalitet och teknik? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en erfaren kantpressare till en av våra kunder i Gnosjö. Här blir du en viktig del av produktionen där yrkesskicklighet, laganda och kvalitet står i centrum. Du kommer att arbeta i en modern industrimiljö tillsammans med kollegor som uppskattar ett gott samarbete och ett högt engagemang.Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som kantpressare kommer du bland annat att:
Ställa, programmera och köra kantpressmaskiner.
Läsa och arbeta efter ritningar och tekniska underlag.
Säkerställa att detaljer håller rätt mått och hög kvalitet.
Bidra till en säker, effektiv och välfungerande produktion.
Vara med och skapa produkter där precision gör hela skillnaden.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och känner stolthet över ett väl utfört arbete. Du trivs med att ta ansvar, arbetar självständigt och vet samtidigt att de bästa resultaten skapas tillsammans.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av kantpressning inom plåtindustrin.
Är van att läsa och tolka ritningar.
Har erfarenhet av att ställa och programmera kantpressmaskiner.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad.
Har en positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får möjlighet att bli en del av ett företag där människor värdesätts och där vi arbetar långsiktigt tillsammans.
Vi erbjuder:
Anställning enligt kollektivavtal.
Ett långsiktigt uppdrag hos en väletablerad kund i Gnosjö.
En trygg arbetsgivare med personlig kontakt och snabb återkoppling.
En arbetsplats där kvalitet, utveckling och trivsel går hand i hand.Så ansöker du
Låter det här som nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna höra från dig!
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in den redan idag och bli en del av ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad.
Om Team Bemanning i Värnamo AB
På Team Bemanning tror vi på nära samarbeten och långsiktiga relationer. Vi finns till för både våra kunder och våra medarbetare och arbetar med personlig service, snabb återkoppling och ett stort engagemang. Hos oss är du aldrig bara ett namn i ett system – du är en viktig del av vårt team.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
JohanTelefon: 0723-002 352 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540)
Hattmakaregatan 6 (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Johan Amnebrink johan@teambemanning.se 0723002352 Jobbnummer
10024378