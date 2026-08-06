Diskare med körkort sökes till Pizzeria CAN Handelsbolag
Pizzeria CAN Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Gnesta Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gnesta
2026-08-06
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Arbetsgivare: Pizzeria CAN Handelsbolag
Organisationsnummer: 969793-3985
Vi söker en noggrann och ansvarstagande diskare till vår verksamhet. Du kommer att arbeta med disk, rengöring och bidra till att köket hålls rent och välorganiserat. Vid behov kan även andra enklare arbetsuppgifter förekomma.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Du är arbetsvillig, punktlig och har god samarbetsförmåga.
Erfarenhet från restaurang eller storkök är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat.
Varierande arbetsuppgifter.
Lön enligt överenskommelse.
Möjlighet till tillsvidareanställning efter provanställning enligt överenskommelse.
Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: muhammet_yilmaz122@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria CAN Handelsbolag
Nibblegatan 1 (visa karta
)
646 30 GNESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CAN HB, Pizzeria Jobbnummer
10024367