Unikas LSS Daglig verksamhet Vaxholm söker Stödassistent
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Vaxholm Visa alla vårdarjobb i Vaxholm
2026-08-06
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Om Unika Daglig Verksamhet Vaxholm
Unika Daglig Verksamhet Vaxholm ligger centralt vid Vaxholms torg, omgiven av skärgårdsmiljö, hav och natur. Verksamheten har 12 platser för personer med kognitiva och fysiska funktionsvariationer, där cirka 8 deltagare vistas dagligen. Vi är en liten och sammansvetsad arbetsgrupp med fyra stödassistenter som tillsammans skapar en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för våra deltagare. Hos oss är det högt i tak, nära till skratt och självklart att hjälpa varandra. Som stödassistent är du även delaktig i att hämta deltagarna från våra gruppbostäder på morgonen och köra hem dem efter dagens aktiviteter. Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss och bidra till den positiva gemenskap som kännetecknar vår arbetsplats.Publiceringsdatum2026-08-06Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som är trygg, engagerad och relationsskapande. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och förmåga att se varje individs behov, resurser och möjligheter. Du trivs med att samarbeta, tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av social dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller LSS-verksamhet.
Relevant gymnasial utbildning, exempelvis vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, alternativt eftergymnasial utbildning såsom stödpedagog, socialpedagog eller annan relevant högskoleutbildning.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer med komplexa stödbehov.
Kunskap inom lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik.
Erfarenhet av epilepsi och nära omvårdnad.
Intresse för sång och musik, då detta är uppskattade inslag i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt dig som vill bidra med engagemang, arbetsglädje och ett positivt förhållningssätt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: 6 mån med möjlighet till förlängning Tjänstgöringsgrad: 40-100 % Arbetstid: 8-16 Mån-fre Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8178012-2133769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Torggatan 2 (visa karta
)
185 32 VAXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unika Jobbnummer
10024371