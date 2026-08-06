Medarbetare Föreningshuset Kontakten
Studiefrämjandet / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-08-06
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Föreningshuset Kontakten söker nya medarbetare som vill bidra till att stärka individers möjligheter till utbildning, arbete och delaktighet i samhället. Kontakten är en del av Studiefrämjandet Mälardalen.
Vi är en öppen och inkluderande verksamhet i Gottsunda. Med fokus på deltagaren erbjuder vi samhällsorientering, studier, hjälp att söka arbete och föreningsstöd. Inom verksamheten finns även barn- och ungdomsaktiviteter samt dans- och musikstudio.
Vår målsättning är att vara en demokratisk och tillgänglig mötesplats som främjar integration och bidrar till det lokala föreningslivet och det livslånga lärandet.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
• Ge studiestöd inom flera ämnesområden. • Stödja besökare i processen att söka arbete eller utbildning. • Stödja besökare med blanketter och myndighetskontakter. • Förmedla samhällsinformation. • Arbeta i en öppen läromiljö med besökare med varierande bakgrund och behov. • Delta i planering, förberedelse och genomförande av aktiviteter. • Understödja språkutveckling i svenska.
I rollen ingår det att möta besökare och vara lyhörd för deras frågor. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och förutsätter god förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter.
Verksamhetens öppettider varierar under året. Huvuddelen är kvällstid på vardagar, men viss helgtjänstgöring förekommer. Tjänsten passar bra till att kombinera med studier.KvalifikationerKvalifikationer
God förmåga att bemöta människor på ett professionellt, lyhört sätt.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Goda kunskaper i engelska
Goda datorkunskaper
Gymnasial utbildning
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet från folkbildning, föreningsliv eller förtroendeuppdrag
Pedagogisk förmåga
Förmåga att arbeta flexibelt och hantera flera uppgifter parallellt.
Anställningsvillkor
Anställning sker enligt kollektivavtalet Arbetare inom civilsamhället.
Anställningsform: Timanställning, visstid Arbetstid: Deltid, främst vardagskvällar, viss helgtjänstgöringSå ansöker du
Ansökan lämnas via funktionen "Ansök nu", där du ges möjlighet att bifoga CV samt personligt brev. Sista ansökningsdag är den 31/8 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8180076-2133728". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studiefrämjandet
, https://jobb.studieframjandet.se
Valthornsvägen 7 (visa karta
)
756 50 UPPSALA Arbetsplats
Studiefrämjandet Jobbnummer
10024362