Laseroperatör - Kvällsskift till Gnosjö
Team Bemanning i Värnamo AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-08-06
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Erfaren laseroperatör sökes till kund i Gnosjö
Är du den som gillar när teknik, precision och kvalitet går hand i hand? Har du erfarenhet av laserskärning och trivs i en modern produktionsmiljö? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en erfaren laseroperatör till en av våra kunder i Gnosjö. Här blir du en viktig del av produktionen där noggrannhet, samarbete och yrkesstolthet står i fokus. Du kommer att arbeta med modern utrustning tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter kvalitet och ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Som laseroperatör kommer du bland annat att:
Ställa, programmera och köra laserskärmaskiner.
Läsa och arbeta efter ritningar och tekniska underlag.
Övervaka produktionen och säkerställa hög kvalitet på tillverkade detaljer.
Utföra kontrollmätningar och enklare maskinunderhåll.
Bidra till en säker, effektiv och välfungerande produktion.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som har ett tekniskt intresse, gillar ordning och reda och känner stolthet över ett väl utfört arbete. Du arbetar självständigt, tar ansvar och trivs samtidigt med att vara en del av ett team.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som laseroperatör eller liknande arbete inom plåtindustrin.
Är van att läsa och tolka ritningar.
Har erfarenhet av att ställa och programmera laserskärmaskiner.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad.
Har en positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du får möjlighet att bli en del av ett företag där människor värdesätts och där vi arbetar långsiktigt tillsammans.
Vi erbjuder:
Anställning enligt kollektivavtal.
Ett långsiktigt uppdrag hos en väletablerad kund i Gnosjö.
En trygg arbetsgivare med personlig kontakt och snabb återkoppling.
En arbetsplats där kvalitet, utveckling och trivsel går hand i hand.Så ansöker du
Låter det här som nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna höra från dig!
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in den redan idag och bli en del av ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad.
Om Team Bemanning i Värnamo AB
På Team Bemanning tror vi på nära samarbeten och långsiktiga relationer. Vi finns till för både våra kunder och våra medarbetare och arbetar med personlig service, snabb återkoppling och ett stort engagemang. Hos oss är du aldrig bara ett namn i ett system – du är en viktig del av vårt team.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
JohanTelefon: 0723-002 352 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540)
Hattmakaregatan 6 (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Johan Amnebrink johan@teambemanning.se 0723002352 Jobbnummer
10024360