Städare/Lokalvårdare
2026-03-04
Städare sökes i GöteborgPubliceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi söker personal inom lokalvård!
Är du intresserad av ett stabilt jobb med långsiktig anställning? Vi söker nu personal till vårt team som städare.
Vi erbjuder heltids/deltidsanställning på längre sikt. Möjlighet att arbeta i ett tryggt och seriöst företag
Arbetsområde: Göteborg med omnejd
Arbetstid: Måndag-fredag
Start: Enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har rätt till nystartsjobb via arbetsförmedlingen
Har erfarenhet av städning på minst 10 månader
Är noggrann, ansvarsfull och har god arbetsmoral
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder dig:
En trygg och stabil tjänst
Arbetstider på vardagar
Trevliga kollegor och ett positivt arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till:rekrytering.stepto@gmail.com
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
