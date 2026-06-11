Evenemangsutvecklare idrott till Visit Skåne
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2026-06-11
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eller i hela Sverige
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Visit Skåne AB är Skånes regionala destinationsbolag med uppdrag att stärka Skånes varumärke internationellt, samt främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang och kongresser lockas till Skåne. Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Vi strävar efter att turismen i Skåne ska bidra till ett bättre samhälle, med visionen Skåne - Where Tourism Matters!
Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsevenemang i Skåne?
En av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar. Vi söker nu en efterträdare till denna nyckelroll i Visit Skånes fortsatta arbete med att utveckla, värva och stärka idrottsevenemang i Skåne.
På Visit Skåne får du möjlighet att arbeta strategiskt och operativt i skärningspunkten mellan hållbar plats- och destinationsutveckling och profilskapande idrottsevenemang. Tillsammans med engagerade kollegor, evenemangsteamet och starka partnerskap driver du arbetet med att positionera Skåne som en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig plats för framtidens idrottsevenemang.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som utvecklare inom idrott arbetar du med att initiera, utveckla och möjliggöra satsningar som skapar värde långt bortom själva idrottsevenemanget i sig. Rollen innebär nära samverkan med aktörer såsom lokalt föreningsliv, idrottsförbund, rättighetsinnehavare, kommuner och andra regionala, nationella och internationella aktörer.
Du driver processer från idé och värvning till utveckling och långsiktiga effekter. Fokus ligger på att bidra till att det skapas evenemang som stärker Skånes attraktionskraft, bidrar till hållbar tillväxt och lämnar positiva avtryck för platsen, människorna och näringslivet.
I rollen ansvarar du för att:
• Driva och utveckla Visit Skånes arbete med värvning och utveckling av idrottsevenemang
• Bidra till att implementera och vidareutveckla bolagets strategiska arbete inom evenemangsområdet
• Identifiera trender, möjligheter och framtida behov genom omvärldsbevakning och analys
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med partners lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
• Arbeta aktivt med hållbarhet och legacy för att säkerställa att evenemang bidrar till positiv samhällsutveckling och långsiktigt värdeskapande
• Bidra till att stärka Skånes position som internationellt attraktiv plats för hållbara idrottsevenemang
• Leda och koordinera processer där många aktörer möts och intressen behöver jämkas
Hos Visit Skåne blir du del av en organisation med höga ambitioner och stark framtidstro. Du får arbeta i ett engagerat team där samarbete, utveckling och nytänkande står i centrum.
Resor inom Sverige och internationellt ingår i tjänstenKvalifikationer
Vi söker dig som kombinerar strategisk höjd med stark genomförandekraft. Du är relationsskapande, nyfiken och trivs i en roll där du får skapa framdrift tillsammans med andra.
För rollen krävs att du har relevant eftergymnasial utbildning samt flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling, värvning eller genomförande av idrottsevenemang. Du har god förståelse för idrottens ekosystem samt ett brett och väletablerat nätverk som du aktivt använder i ditt arbete. Du har stor vana av att driva projekt och processer i samverkan med många olika intressenter, både internt och externt, och du trivs i en roll där du navigerar mellan olika perspektiv och behov. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av internationella sammanhang, plats-/destinationsutveckling eller hållbarhetsarbete kopplat till evenemang är meriterande.
Du är en trygg ledare, både i att leda andra och i att leda dig själv, och du tar ansvar för att driva arbetet framåt med engagemang och struktur. Din erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete gör att du obehindrat kan växla mellan analys, affärsutveckling, relationsbyggande och praktiskt genomförande. Vidare har du ett tydligt resultatfokus och förmåga att prioritera och leverera i komplexa sammanhang.
Välkommen med din ansökan!
Vi kommer ha intervjuer 6:e och 7:e juli.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Sker enligt överenskommelse.
Region Skåne bedriver viss del av sin verksamhet i bolagsform, såsom tandvård, vårdexport, marknadsföring av Skåne med mera. Alla dessa bolag, varav Visit Skåne AB alltså är ett, finns samlade i en bolagskoncern med Region Skåne Holding AB som moderbolag.
Mer information om Visit Skåne AB hittar du på följande länk: Vi utvecklar och marknadsför destinationen Skåne | Visit Skåne (corporate.visitskane.com)
Med ett utifrånperspektiv, både nationellt och internationellt, verka vi tillsammans med andra för att turismen, besöksnäringen och eventnäringen stärks i Skåne. Vi främjar en balanserad och hållbar tillväxt i den skånska besöksnäringen. Vi vårdar varumärket Skåne så att det övergripande målet att stärka bilden av Skåne uppnås. Våra huvudsakliga insatser handlar om kunskapsspridning, business intelligence, plats- och destinationsutveckling, marknadsföring, gränsöverskridande innovation samt värvning och utveckling av evenemang.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Visit Skåne AB (visa karta
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205 25 MALMÖ Arbetsplats
Visit Skåne AB Kontakt
Carla Aguirre Mouritzen, vice VD Visit Skåne Carla.AguirreMouritzen@skane.se Jobbnummer
9958609