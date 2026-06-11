BUP Skaraborg söker Dietist
Västra Götalandsregionen / Dietistjobb / Skövde Visa alla dietistjobb i Skövde
2026-06-11
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Välkommen till ett engagerat team vid Barn- och ungdomspsykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus som behöver förstärkning med ytterligare en dietist.
Verksamheten
BUP Skaraborg ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för barn och ungdomar tillhörande våra öppenvårdsmottagningar i Mariestad och Skövde samt Akutansvar. Vi möter barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och deras familjer.
Hos oss arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av administrativ personal, arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logopeder, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor samt undersköterskor med fokus på att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi har ett öppet klimat, hög kompetens och ett starkt fokus på både patientens och medarbetarens välmående.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som dietist hos oss ingår du i vårt tvärprofessionella nutritionsteam. Du arbetar med att bedöma, utreda och behandla patienter utifrån individuella behov. I uppdraget ingår även att leda gruppverksamhet samt att arbeta konsultativt gentemot kollegor på mottagningen.
Arbetet innebär nära samarbete med andra yrkeskategorier och en aktiv roll i utvecklingen av nutritionsarbetet inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom barn- och ungdomspsykiatri eller annan specialistverksamhet.
Du har god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i samarbete med andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där vi värdesätter ett strukturerat arbetssätt, god kommunikativ förmåga och ett patientcentrerat förhållningssätt. Övrig information
Då arbetet ibland sker utanför mottagningen är B-körkort önskvärt.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Anställningsintervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 1, BUP Skövde Kontakt
SSR SSR 010-4356403 Jobbnummer
9958608