Sjuksköterska till vår kvällsorganisationen
Östra Göinge kommun / Sjuksköterskejobb / Östra Göinge Visa alla sjuksköterskejobb i Östra Göinge
2026-06-11
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvårdens kvällsorganisation får du ett stimulerande och omväxlande uppdrag där du, tillsammans med en kollega, ansvarar för kommunens hemsjukvård måndagtorsdag kvällstid. Arbetet innebär nära möten med främst äldre multisjuka patienter, men också personer med funktionsnedsättning och andra som är i behov av medicinska insatser. Det är en roll där du verkligen får använda din kompetens och där din professionella bedömning gör konkret skillnad för patienternas trygghet och välbefinnande.
Hos oss får du en vardag som präglas av flexibilitet och stort eget ansvar. Du planerar och prioriterar dina insatser utifrån patienternas behov och situation, samtidigt som du alltid har stöd av en nära och hjälpsam arbetsgrupp. Kollegorna inom enheten sitter samlade och träffas dagligen, vilket skapar en trygg och samarbetsinriktad miljö där man hjälps åt och delar erfarenheter.
Vi arbetar med moderna digitala arbetssätt som underlättar ditt uppdrag. Du dokumenterar direkt ute i verksamheten via Treserva och använder läkemedelsautomater, PNA och digitala signeringslistor för att skapa effektiva och kvalitetssäkra arbetsflöden. Det gör att du kan lägga mer tid på patienterna och mindre på administration.
I rollen ingår medicinska bedömningar, planerade insatser och konsultativt stöd till omvårdnadspersonalen. Du har också en viktig roll i samverkan med primärvård och region, där du bidrar till att skapa en sammanhållen och trygg vårdkedja för patienterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av kommunal hemsjukvård, demens, diabetes, psykiatri och palliativ vård. Har du dessutom arbetat i Treserva ser vi det som en värdefull merit.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dina medicinska bedömningar och kunna arbeta självständigt, samtidigt som du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och möta både patienter och kollegor med lyhördhet och professionalism. Du är van vid att samarbeta nära andra professioner och uppskattar ett arbetssätt där dialog och gemensamt ansvarstagande är centralt.
Vi söker också en person som är utvecklingsorienterad och nyfiken på nya arbetssätt.
För tjänsten krävs god datorvana, mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, då rollen innebär både ansvar, självständighet och ett nära samarbete med många olika aktörer.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kvällstid måndag - torsdag
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande urval så låt inte din ansökan vänta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331144". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Facklig
Facklig representant nås via kommunens växel 044-775 60 00 Jobbnummer
9958598