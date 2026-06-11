Systemingenjör Inom Hpc Till Lunarc
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2026-06-11
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
LUNARC är centrum för högpresterande beräkningar (HPC), visualisering och lagring vid Lunds universitet. Vi tillhandahåller avancerade beräknings- och datatjänster till forskare inom universitetets samtliga fakulteter, exempelvis naturvetenskap, teknik, medicin, ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap. Inom alla dessa områden har behovet av GPU-resurser för AI ökat kraftigt de senaste åren.
Vi driver moderna HPC-kluster, visualiseringsresurser och avancerade lagringssystem, och utvecklar kontinuerligt nya tjänster för interaktiv och datadriven forskning. Vår miljö omfattar både traditionell HPC-infrastruktur och moderna plattformar för containerbaserade och molnnära arbetsflöden.
Vi arbetar nära forskningsmiljöer som MAX IV samt nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. LUNARC är också en del av den nationella infrastrukturen NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden).
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att vi erbjuder goda anställningsvillkor, generös semester och förmånliga pensionsvillkor. Vi har flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete.
På LUNARC får du arbeta i ett engagerat team med hög teknisk kompetens och stor möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder både interna och externa utbildningsmöjligheter.
Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och ges möjlighet att utvecklas inom HPC och avancerad forskningsinfrastruktur.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en systemingenjör som vill vara med och vidareutveckla nästa generations högpresterande forskningsinfrastruktur för beräkning, visualisering och lagring.
Rollen passar dig som har en stark Linux- och infrastrukturbakgrund och som trivs i skärningspunkten mellan HPC, DevOps och modern plattformsdrift. Du kommer att arbeta både operativt och utvecklingsorienterat i nära samarbete med övriga i teamet. Du tycker också om att arbeta nära användare och bidra till att forskare får bästa möjliga stöd i användningen av LUNARCs resurser.
Arbetsuppgifterna varierar mellan operativ drift, utveckling av nya tjänster och nära samarbete med forskare och användare. Rollen omfattar både dagligt infrastrukturarbete och långsiktig vidareutveckling av LUNARCs tekniska plattformar. Exempel på arbetsuppgifter är:
Drift och utveckling av Linux-baserad HPC- och forskningsinfrastruktur
Automatisering, konfigurationshantering och utveckling av interna tjänster
Drift och vidareutveckling av container- och virtualiseringsplattformar
Övervakning, felsökning och prestandaoptimering
Hantering av lagrings- och nätverksinfrastruktur
Användarstöd för forskare och forskningsprojekt
Installation och optimering av vetenskaplig programvara
Deltagande i utvecklingsprojekt kring nya tjänster och infrastrukturer
Omvärldsbevakning och utvärdering av ny teknik inom HPC, AI och molninfrastruktur
Arbetet sker i nära samarbete med forskare, utvecklare och andra infrastrukturexperter.Kvalifikationer
Du behöver inte ha lång erfarenhet av HPC sedan tidigare, men du ska ha erfarenhet av Linuxbaserade infrastrukturer, automatisering eller modern plattformsdrift samt en vilja att utvecklas inom HPC och forskningsinfrastruktur.
Krav för anställningen
Erfarenhet av att administrera Linux-baserade system.
Erfarenhet av drift av Linuxbaserade infrastrukturer, gärna HPC-miljöer eller andra större distribuerade system
Goda kunskaper inom nätverksarkitektur
Goda kunskaper inom skriptprogrammering och automatisering (t.ex. Python eller Bash)
Stort intresse för att vidareutvecklas inom området
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
HPC-miljöer och kösystem såsom SLURM
Containerteknik och orkestrering (Docker, Kubernetes, Apptainer/Singularity)
DevOps-arbetssätt, Infrastructure as Code och konfigurationshantering (exempelvis Ansible)
Erfarenhet av arbete i agila utvecklings- eller driftmiljöer
Molninfrastruktur och virtualisering
Erfarenhet av Git, kodgranskning (code review) och CI/CD-processer
Erfarenhet av samarbets- och utvecklingsplattformar såsom GitLab samt CI/CD-arbetsflöden
Distribuerade lagringssystem och parallella filsystem såsom IBM Storage Scale (GPFS)
Högpresterande nätverk, exempelvis InfiniBand
GPU-baserade system och AI/ML-infrastruktur
Installation och optimering av vetenskaplig programvara
Erfarenhet av arbete inom forskningsinfrastruktur eller akademisk miljö
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och förstärker verksamhetens befintliga kompetensprofil.Övrig information
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstetiteln kommer att vara systemingenjör.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Avdelningsföreståndare
Jonas Lindemann jonas.lindemann@lunarc.lu.se Jobbnummer
9958611