Designvetenskaper, LTH söker en Ekonom
Lunds Universitet / Redovisningsekonomjobb / Lund Visa alla redovisningsekonomjobb i Lund
2026-06-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Designvetenskaper är en tvärvetenskaplig institution som integrerar design, teknik och människor i sin forskning och utbildning. Institutionen består av 5 avdelningar och cirka 160 medarbetare från hela världen., Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra och vi arbetar ständigt för att skapa ännu bättre förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Institutionen har gemensamma aktiviteter som t.ex. frukostmöten, institutionsfika och institutionsdagar, vilket bidrar till en inkluderande arbetsmiljö.
Designvetenskaper söker nu en ekonom till ett utvecklande och betydelsefullt uppdrag i en internationell forskarmiljö. Som ekonom kommer man bland annat att ansvara för att bistå verksamheten med professionellt stöd inom expertområden som rör ekonomi. Arbetet innebär att du ger stöd till prefekten och avdelningsföreståndarna i ekonomisk analys, uppföljning och rapportering.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet som ekonom på institutionen innebär att du har det övergripande ansvaret för att ta fram underlag som dels sammanställer hela institutionens ekonomi och dels på avdelningsnivå. Arbetet inkluderar, budgetering, prognostisering, månadsuppföljning och analys av ekonomiskt utfall/budget/prognos- rapportering till fakultetens ekonomichef inför bokslut (tertials- och årsbokslut), ansökningsstöd, kontraktshantering, återrapportering till externa bidragsgivare, säkerställa att medel kommer in, och att följa upp kontrakt, och ekonomiska utredningar. Arbetet kan stundtals innebära högre arbetsbelastning i samband med periodisering och veckan innan budgeten ska in till fakulteten, vilket innebär fasta deadlines som kräver att man är på plats just dessa dagar.
Du arbetar nära prefekten, övriga avdelningschefer på institutionen och forskare för att säkerställa att våra verksamhetsstödjande ekonomiska processer är effektiva och ändamålsenliga samt lever upp till de krav som ställs på institutionen och fakulteten. Som ekonom rapporterar du till prefekt och avdelningsföreståndarna, och det kan också inkludera att man deltar som adjungerad i institutionens ledningsgrupp och institutionsstyrelsens möten samt representerar institutionen i relevanta sammanträden och nätverk. Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker en erfaren ekonom med stora vana och breda kunskaper om ekonomihantering, redovisning och ekonomistyrning. Vi ser gärna att man har erfarenhet av ekonomisk uppföljning inom offentlig/statlig sektor. Arbetet kräver en god planeringsförmåga, förmåga att analysera siffror, kunna se samband, trender, ifrågasätta, och följa deadlines.
Krav för anställningen är:
universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi
mycket goda kunskaper om ekonomihantering, redovisning och ekonomistyrning
erfarenhet och förmåga att arbeta med administrativa system såsom ekonomisystem med mera
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av arbete inom universitet/högskola
kunskap om offentlig upphandling
erfarenhet av ekonomisk redovisning av EU projekt
erfarenhet från offentlig/statlig sektor
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet, kompetens, förståelse för den akademiska och administrativa samhörigheten, kommer att komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi värnar om vår goda arbetsmiljö och ser gärna att man har vana att arbeta med och bidra till en god arbetsmiljö. Personliga egenskaper som vi särskilt kommer lägga vikt vid är förmågan att samarbeta och att man är lösningsorienterad. Då arbetet stundtals är krävande med hög belastning ser vi gärna att man har en god förmåga att prioritera.Övrig information
Anställningen är en tillsvidaretjänst, 100 %, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Ansökningar kommer granskas fortlöpande som de kommer in och första intervjuer planeras att hållas vecka 28 och 29.
Anställningen är placerad vid Institutionen för Designvetenskaper, LTH Lund tekniska högskola.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Varmt välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
222 40 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9958610