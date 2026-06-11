Newhouse söker vikarierande butikschef

Newhouse Design AB / Chefsjobb / Lund
2026-06-11


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Newhouse söker vikarierande butikschef i Lund
Brinner du för försäljning och älskar kundmöten?
Har du erfarenhet som butikschef och drivs av att leda en butik mot framgång? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som butikschef på Newhouse ansvarar du för att skapa en inspirerande butiksmiljö där kunderna får en förstklassig upplevelse. Du leder och motiverar ditt team, driver försäljning och säkerställer att butiken når sina mål.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att leda en butik och ett team.
• Är en passionerad säljare som alltid strävar efter att överträffa kundens förväntningar.
• Har en stark kommersiell känsla och älskar mode.
• Är en strukturerad ledare med god administrativ och analytisk förmåga.
• Är en positiv och engagerad person som lätt skapar relationer och bygger förtroende.


Publiceringsdatum
2026-06-11

Om tjänsten
• Placeringsort: Lund, Fiskaregatan
• Omfattning: Föräldravikariat under ca 1 år, 30-38,25 h per vecka
• Start: 1 september eller enl överenskommelse

Krav
• Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom mode och som butikschef
• Avslutad gymnasieutbildning
• Flytande svenska och engelska

Om Newhouse
Newhouse är ett svenskt premiumvarumärke inom mode, grundat 1986, som erbjuder klassiska och tidlösa plagg av högsta kvalitet. Med egna butiker, e-handel och återförsäljare i Norden och Europa fokuserar vi på att erbjuda stilfulla och välgjorda plagg som håller över tid.


Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till: elisabeth.martinsson@newhouse.se
Sista dag att ansöka är 2025-06-30
Urval sker löpande – vänta inte med att höra av dig!

Vi ser fram emot att få lära känna dig!

Vänliga hälsningar,
Teamet på Newhouse i Lund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: elisabeth.martinsson@newhouse.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newhouse Design AB (org.nr 556923-9782), https://www.newhouse.se/
Lilla Fiskaregatan 11 (visa karta)
222 22  LUND

Arbetsplats
Newhouse Lund

Jobbnummer
9958607

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