Projektsamordnare/infra-Handläggare Till Högkvarterets Fastighetssektion
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2026-06-11
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Som INFRA-handläggare på Försvarsmaktens Högkvarter (HKV) utgör du en viktig del i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning.
Om sektionen
Fastighetssektionen ansvarar för Högkvarterets samtliga in- & förhyrningar på Gärdet. Vi arbetar enligt Försvarsmaktens INFRA-process vilket innebär att vi har ett nära samarbete med både Fortifikationsverket & Lokalplaneringsenheten M (LpLE M).
Vi har ett brett ansvarsområde på sektionen som räknas som en servicefunktion där bl.a. felanmälan, möbler, flyttar och lokal- verksamhetsanpassningar ingår.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen innebär många kontaktytor såsom våra verksamheter, entreprenörer/leverantörer samt hyresvärd & fastighetsägare. Du kommer främst att arbeta i vidmakthållande skedet men ibland även med anskaffningsprojekt.
Då alla möbelprojekt och interna flyttprojekt inte alltid följer FM INFRA-process så behöver du även ha en stark förmåga att kunna projektleda genom egen struktur både själv och som sektions representant samt självständigt kunna driva projekt i egenskap av verksamhets- och hyresgästrepresentant samt projektledare.
I rollen ingår även arbetsuppgifter såsom att utreda, ta fram/skapa och granska underlag. Eftersom att rollen ställer höga krav på kommunikation så väl i text som i tal så behöver du ha lätt för att formulera dig och anpassa dig efter de krav som gäller.
Några av arbetsuppgifter som ingår i denna roll:
vara stöd- och beställarombud till/för våra verksamheter inom Högkvarteret samt företräda våra verksamheter mot våra samverkanspartners
representera Fastighetssektionen mot verksamheter inom vårt lokalbestånd bereda ärenden för beslut till och för högre chefer/beslutsfattare
administrera och hantera beställningar och behov; framtagande av INFRA-underlag liksom övriga medarbetare på sektionen ha eget ekonomiskt ansvar för dina beställningar samt tillhörande fakturahantering
KRAV Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom bygg/fastighet eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarande
Relevant erfarenhet av hyresgästanpassningar på myndighet
Mycket goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, Powerpoint och Outlook)
Mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som Projektsamordnare/INFRA-handläggare behöver du vara en person som har en hög leverans- och prestationskapacitet, har ett stort engagemang är resultatinriktad och ambitiös samt vara proaktiv då förutsättningarna förändras och ingen dag är den andra lik.
Hos oss är det viktigt att vara noggrann, strukturerad och tydlig i din kommunikation/beställning och därmed känna dig trygg i att koordinera på egen hand så väl som samverka med andra både interna och externa parter.
Du kan hantera en större mängd ärenden och projekt parallellt och därmed prioritera både på egen hand samt tillsammans med kollegor och chef. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Relevant erfarenhet av att arbeta enligt INFRA-processen, gärna från FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Befattningen är civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Madeleine Edborg Silvén, växel: 08- 788 75 00.
Fackliga företrädare
Anders Markow (SACO)
Lise-Lotte Larsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Samtliga ovan personer nås via växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9958599