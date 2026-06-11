Arbetsterapeut till Vitala vårdcentral Vetlanda
Prima Vård Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Vetlanda Visa alla sjukgymnastjobb i Vetlanda
2026-06-11
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Varmt välkommen till oss på Vitala Vårdcentral! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på cirka 20 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
• Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
• Hos oss erbjuder vi goda villkor med friskvårdsbidrag.
• Vårdcentralen är belägen i trevliga lokaler centralt i Vetlanda.
• Verksamheten har cirka 5700 listade patienter.
Vår verksamhet utöver arbetsterapi innefattar läkarmottagning, sjuksköterske- och distriktssköterskemottagning samt fysioterapi och KBT. Våra sjuksköterskor och distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom bland annat astma/ KOL, diabetes och hjärtsvikt.
Vi arbetar hälsofrämjande och möter patienter i alla åldrar. För oss är det viktigt att bidra till ett bättre, tryggare och friskare samhälle. Hos oss möts du av ett engagerat team som värdesätter arbetsglädje, samarbete och ett personligt bemötande. Vi har dagliga team för samarbete med patientens bästa i fokus. Tillsammans skapar vi en modern och högkvalitativ vård.
Vad erbjuds du?
I rollen som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär bland annat
• hand-rehabilitering
• kartläggning av aktivitets- samt funktionsförmåga.
• stöd till personer med NPF
Som arbetsterapeut på Vitala vårdcentral är ditt arbete varierat med möjlighet till eget upplägg i samråd med teamet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har ett professionellt bemötande, god servicekänsla och en välutvecklad kommunikativ förmåga. Du är lyhörd för patienternas individuella behov och trivs med att arbeta personcentrerat.
Som person är du positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar. Du är flexibel och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vid personlig lämplighet finns stora möjligheter till utbildning, kurser inom området.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden, så skicka in din ansökan redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Frida Johansson
010-24 32 651 eller 036- 291 36 16Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Vitalagatan 9 (visa karta
)
574 32 VETLANDA Arbetsplats
Vitala Vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Frida Johansson frida.johansson@primavard.se 070-5653117 Jobbnummer
9958605