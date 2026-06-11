Skolfritidsledare 4-9, Fuxerna resursskola
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2026-06-11
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Vill du vara med och starta upp Fuxerna resursskola i Lilla Edet?
Nu har du möjlighet att vara med när vi bygger upp Fuxerna resursskola. Tillsammans med skolledning och kollegor formar du rutiner, arbetssätt och lärmiljöer som lägger grunden för en trygg, stabil och kvalitativ verksamhet som präglas av meningsfullhet, glädje.
Skolan tar emot elever från och med höstterminen 2026 och har plats för upp till 15 elever i årskurs 4–9.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Fuxerna resursskola är en verksamhet för elever som behöver ett mindre sammanhang, hög vuxennärvaro och ett undervisningsupplägg anpassat efter individens behov. Vi sätter relationer, trygghet och struktur i centrum för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling.
Din roll
Som skolfritidsledare är du en viktig vuxen i elevernas hela skoldag. Du bidrar till trygghet, struktur och motivation – i klassrummet, i aktiviteter och i fritidsverksamheten före och efter skoltid.
Du arbetar nära lärare, elevhälsa och vårdnadshavare och är en del av det gemensamma arbetet kring varje elev.
I din vardag innebär det att du:
är ett aktivt stöd för elever under hela skoldagen
skapar och upprätthåller struktur, förutsägbarhet och trygghet
planerar och förbereder aktiviteter tillsammans med kollegor
arbetar relationsskapande och lågaffektivt i mötet med elever
samarbetar tätt med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare
bidrar till att varje elev får rätt förutsättningar utifrån sina behov
deltar i fritidsverksamhet före och efter skoltid
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn och ungas utveckling och som tror på att alla elever kan lyckas när rätt förutsättningar finns.
Du är trygg, stabil och har ett bemötande som skapar lugn och förtroende. Du arbetar alltid med eleven i fokus och kan anpassa dig efter situationen och elevens dagsform.Kvalifikationer
Gymnasieexamen
God kunskap om NPF och erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
Förmåga att arbeta med individanpassade och anpassade insatser
God digital förmåga och använder digitala verktyg på ett tryggt och flexibelt sätt i vardagen.
Meriterande:
Utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller socialt arbete
Eftergymnasiala studier eller kurser inom barn, lärande eller NPF
Erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna F-9
För oss är det viktigt med bra gruppdynamik. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att vara med från start och aktivt forma en ny verksamhet
Kontinuerlig kompetensutveckling - vi växer tillsammans med våra elever och anpassar vårt lärande efter deras behov
Hälsofrämjande aktiviteter som stärker arbetsglädje och gemenskap
Friskvårdsbidrag
Urval sker löpande. Du behöver kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregister.
Vid anställning behöver du kunna uppvisa giltig ID-handling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Bildning, Resursskolan Kontakt
Elisabet Gunnarsson elisabet.gunnarsson@lillaedet.se 0520659991 Jobbnummer
9958604