Städare/Lokalvårdare
Duo Städ / Städarjobb / Vellinge Visa alla städarjobb i Vellinge
2025-12-27
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Duo Städ i Vellinge
, Trelleborg
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker städpersonal - Höllviken / Malmö
Vi erbjuder städning i både privata hem och offentliga miljöer. Vårt kontor är beläget i Höllviken, cirka 15-20 minuter från Malmö, där det finns gratis parkering för våra anställda.Publiceringsdatum2025-12-27Om tjänsten
Vårt huvudfokus är hemstädning, men arbetsuppgifterna kan variera beroende på kundens behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Hemstädning
Trädgårdsarbete
Fönsterputsning
Andra hushållsnära tjänster
Om du är extra duktig inom något område, t.ex. fönsterputs eller trädgårdsarbete - nämn gärna det i din ansökan!
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig och positiv
Arbetar snabbt och noggrant
Meriterande:
• B-körkort (ej krav)
Vi välkomnar även dig som har sökt asyl i Sverige. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
We are hiring cleaning staff - Höllviken / Malmö
We provide cleaning services in both private homes and public environments. Our office is located in Höllviken, approximately 15-20 minutes from Malmö, and offers free parking for employees.
About the job:
The main task is home cleaning, but duties may vary depending on customer needs. These can include:
House cleaning
Gardening
Window cleaning
Other household services
If you have special skills in any of these areas, please mention them in your application!
We are looking for someone who:
Works well in a team and has a positive attitude
Is fast and detail-oriented
Meritorious:
• B driving license (not required)
We also hire individuals who have applied for asylum in Sweden. A background check will be requested. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: personal.duostad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Duo Städ
Falsterbov 55 (visa karta
)
236 51 HÖLLVIKEN Jobbnummer
9664028