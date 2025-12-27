Städare/Lokalvårdare

Duo Städ / Städarjobb / Vellinge
2025-12-27


Visa alla städarjobb i Vellinge, Malmö, Svedala, Trelleborg, Burlöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Duo Städ i Vellinge, Trelleborg, Lund eller i hela Sverige

Vi söker städpersonal - Höllviken / Malmö
Vi erbjuder städning i både privata hem och offentliga miljöer. Vårt kontor är beläget i Höllviken, cirka 15-20 minuter från Malmö, där det finns gratis parkering för våra anställda.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Om tjänsten
Vårt huvudfokus är hemstädning, men arbetsuppgifterna kan variera beroende på kundens behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Hemstädning

Trädgårdsarbete

Fönsterputsning

Andra hushållsnära tjänster

Om du är extra duktig inom något område, t.ex. fönsterputs eller trädgårdsarbete - nämn gärna det i din ansökan!
Vi söker dig som:
Är samarbetsvillig och positiv
Arbetar snabbt och noggrant
Meriterande:
• B-körkort (ej krav)
Vi välkomnar även dig som har sökt asyl i Sverige. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.

We are hiring cleaning staff - Höllviken / Malmö
We provide cleaning services in both private homes and public environments. Our office is located in Höllviken, approximately 15-20 minutes from Malmö, and offers free parking for employees.
About the job:
The main task is home cleaning, but duties may vary depending on customer needs. These can include:
House cleaning

Gardening

Window cleaning

Other household services

If you have special skills in any of these areas, please mention them in your application!
We are looking for someone who:
Works well in a team and has a positive attitude
Is fast and detail-oriented
Meritorious:
• B driving license (not required)
We also hire individuals who have applied for asylum in Sweden. A background check will be requested.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: personal.duostad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Duo Städ
Falsterbov 55 (visa karta)
236 51  HÖLLVIKEN

Jobbnummer
9664028

Prenumerera på jobb från Duo Städ

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Duo Städ: