Orderadministratör deltid till Bendiro i Falkenberg
AB Effektiv Väst / Inköpar- och marknadsjobb / Falkenberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falkenberg
2026-06-11
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Din framtida arbetsgivare
Bendiro Profile Tech är experter på rullformning av kundanpassade stålprofiler, från idé till färdig produkt. Här kombineras hög teknisk kompetens med ett genuint engagemang för kvalitet, hållbarhet och moderna produktionsprocesser. Bolaget verkar inom flera olika branscher där krävande segment som fordonsindustrin driver utvecklingen framåt.
Som orderadministratör blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar nära produktionen för att säkerställa att kunderna får rätt produkter i rätt tid. Du kommer att arbeta i Bendiros helt nya och moderna lokaler med ett attraktivt läge nära E6 i Falkenberg.
Detta är ett konsultuppdrag via Effektiv på 50 % med start så snart som möjligt. Uppdraget löper under cirka ett år med möjligheter till förlängning.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som orderadministratör ansvarar du för att registrera inkommande kundordrar och säkerställa att de hanteras korrekt i affärssystemet Monitor. Kundernas beställningar kommer in via mejl och din uppgift blir att kontrollera information, säkerställa att rätt priser används och registrera ordern så att produktionen kan ta vid.
Utöver orderregistrering kommer du vid behov att lägga upp nya artiklar i systemet samt stötta verksamheten med vissa administrativa uppgifter. Rollen innebär nära samarbete med företagets säljare och produktionsplanering för att skapa ett smidigt flöde från order till tillverkning.
Arbetet omfattar cirka 50 % och fördelas över vardagarna. Du behöver därför kunna arbeta lite varje dag, vilket gör tjänsten särskilt intressant för dig som exempelvis studerar på distans eller söker en långsiktig deltidslösning. Arbetstiderna är flexibla inom ordinarie kontorstider och kan anpassas till förmiddag, eftermiddag eller en kombination av båda.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och är van vid att arbeta strukturerat och noggrant. Du har ett öga för detaljer och känner ett ansvar för att information blir korrekt innan du lämnar den vidare.
Har du tidigare arbetat med orderadministration är det mycket positivt, och erfarenhet av affärssystemet Monitor är särskilt meriterande. Har du dessutom erfarenhet från tillverkande industri eller arbetat i en roll inom innesälj är det ett extra plus.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trivs med att skapa ordning och struktur. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt under stora delar av dagen. Eftersom rollen kan utvecklas över tid ser vi gärna att du är nyfiken och öppen för att ta dig an fler arbetsuppgifter när verksamheten växer.
Är detta din perfekta match?
Här får du möjligheten att komma in i ett välmående industriföretag med modern produktion och stark framtidstro. Du blir en viktig del av verksamheten och får en central roll i det dagliga flödet mellan kund, administration och produktion.
Samtidigt erbjuds du flexibiliteten i en deltidstjänst med långsiktighet och trygghet. För rätt person finns även möjligheter att på sikt utvecklas vidare inom verksamheten när nya behov uppstår.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista ansökningsdag är 21 juni 2026.
För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Sökord
Orderadministration, innesälj, administration, deltid, halvtid, Effektiv, Falkenberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889098-2047394". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9958613