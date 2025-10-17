Städare/lokalvårdare
Städfirma RVL Rasa AB / Städarjobb / Bjuv
2025-10-17
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Visa alla jobb hos Städfirma RVL Rasa AB i Bjuv
Vi söker ny teammedlem till vårt städteam!
Är du noggrann, ansvarstagande och gillar att hålla rent? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Städfirma RVL Rasa Ab söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt växande team. Vi erbjuder professionell städservice till både privatpersoner och företag, och vi värdesätter kvalitet, pålitlighet och en god arbetsmiljö.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: rasastad@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
Städfirma Rvl Rasa AB
Penngatan 1
267 71 BILLESHOLM
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Rvl Rasa Ab, Städfirma
