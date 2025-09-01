Städare körkort B manuell
Social Empowerment Worknet i Sverige AB / Städarjobb / Norrköping
Bli en del av De Gröna Städarna® - Vi söker fler stjärnor till vårt team!
Har du ett öga för detaljer och gillar att skapa skinande rena miljöer?
Hos Fräscht och fint - De Gröna Städarna® har vi sedan 2016 specialiserat oss på hemstädning, flyttstädning och andra städtjänster - alltid med kvalitet och noggrannhet i fokus.
Vi satsar på vår personal och erbjuder intern utbildning, både teoretisk och praktisk, där du får lära dig om städkemikalier och säker arbetsmetodik
Vi ger dig möjligheten att utvecklas och växa i yrket!
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är:
Du ska vara stresstålig
Noggrann och lösningsorienterad
Bra på att samarbeta och kommunicera
Kan arbeta i team och arbeta ensam
Behärskar svenska i tal och skrift
Redo att arbeta i Östergötland
Har körkort manuellt B
Vad erbjuder vi?
• Kollektivavtal med Kommunal - avtalsenlig lön och förmåner
• Utbildning och utveckling - Hos oss kan du finslipa dina kunskaper
• Varierande arbetsdagar - träffa olika kunder och få en omväxlande vardag
• Trygg arbetsmiljö - vi värdesätter vår personal och stöttar varandra
Observera: För denna tjänst krävs att du kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.
Om du vill arbeta i en stabil och växande verksamhet där du får möjlighet att utvecklas, skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Fräscht och fint/De Gröna Städarna® - där rent är det nya gröna!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Detta är ett deltidsjobb.

Social Empowerment Worknet i Sverige AB
För detta jobb krävs körkort.
