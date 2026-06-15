Familjepedagog med barnens bästa i fokus - Vikariat
Värmdö Kommun / Administratörsjobb / Värmdö Visa alla administratörsjobb i Värmdö
2026-06-15
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Om Familjeteamet
Enheten för Barn och Unga - Stöd och insatser är en del av avdelningen för Individ- och Familjeomsorg och omfattar Mini Maria, Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten Polarna, Föräldrastöd Hamnen och Familjeteamet.
Vårt Familjeteam är en sammanhållen och trivsam grupp där fyra erfarna familjebehandlare och två skickliga familjepedagoger arbetar tätt tillsammans. Vi värdesätter ett starkt samarbete och en positiv arbetsmiljö, där varje medlem bidrar med sin expertis och erfarenhet för att stödja barn, ungdomar och deras familjer.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en engagerad familjepedagog till vårt Familjeteam. I rollen kommer du att arbeta med barn och ungdomar 0–18 år med eget problematiskt beteende samt familjer som brister i omsorgen.
Som familjepedagog kommer du att erbjuda praktiskt stöd och vägledning till familjer genom familjepedagogiska insatser. En del av arbetet innebär att vara ett stöd vid umgängen mellan barn och vårdnadshavare, där du skapar trygga och strukturerade möten. Umgängesstöd ges främst vid umgängen mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar, samt mellan barn och föräldrar när Tingsrätten har beslutat om behovet av umgängesstöd.
Familjepedagoginsatsen riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år som har svårigheter att få vardagen och föräldraskapet att fungera. Detta kan inkludera föräldrar som brottas med omfattande sociala problem, psykisk ohälsa, eller kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter som påverkar deras förmåga att vara förälder. Insatsen är behovsprövad och har som mål att stärka föräldrarnas kapacitet, så att familjerna får bättre förutsättningar att hantera sin livssituation och klara av vardagen på egen hand.
Dina Arbetsuppgifter
Som familjepedagog kommer du att:
Erbjuda praktiskt stöd, exempelvis hjälpa till med att skapa fungerande vardagsrutiner för barnen och stärka föräldraförmågan. Stötta föräldrar i kontakten med skola och andra viktiga aktörer i barnens liv. Mobilisera och involvera nätverk runt familjen för att skapa ett skyddsnät kring barnen. Samverka med andra aktörer som finns runt barnen och deras familjer, exempelvis socialtjänst, skola och vårdinstanser.
Tjänsten innebär även viss kvällstjänstgöring för att möta familjernas behov på bästa sätt.
En annan viktig del av rollen är att ge stöd vid umgängen mellan barn och deras biologiska föräldrar, särskilt för barn i samhällsvård. Ditt uppdrag är att säkerställa att umgängena sker på ett tryggt och välfungerande sätt, så att barnen får positiva möten med sina föräldrar och andra viktiga personer i deras liv. Stöd vid umgänge ges även efter beslut från Tingsrätten och inkluderar förberedelser inför, stöd under, och uppföljning efter umgängestillfällena. Dokumentation av insatser ingår som en central del av arbetsuppgifterna.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Grundutbildning som socialpedagog, behandlingspedagog eller socionomutbildning, alternativt annan likvärdig utbildning kompletterat med relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten.
• Erfarenhet av familjepedagogiska insatser med minst två års praktisk erfarenhet av att arbeta med barn och familjer i deras hemmiljö.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Dina personliga egenskaper
Som familjepedagog arbetar du nära familjer i deras vardag och behöver kunna omsätta stödinsatser i praktisk handling. Därför söker vi dig som är initiativtagande, serviceinriktad och strukturerad.
Du är initiativtagande och har förmåga att självständigt se behov, ta ansvar och driva arbetet framåt. Du kan identifiera vad som behöver göras för att stärka familjens situation och tar aktivt initiativ till åtgärder, samverkan och uppföljning.
Du är serviceinriktad och har ett respektfullt och lösningsfokuserat bemötande. Du bygger förtroendefulla relationer med barn, föräldrar och samarbetspartners samt har förmåga att möta människor i olika livssituationer med lyhördhet, tydlighet och engagemang.
Du arbetar strukturerat och kan planera, organisera och följa upp flera parallella insatser samtidigt. Du dokumenterar noggrant, håller överenskomna tidsramar och skapar tydlighet för familjerna genom ett systematiskt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och B körkort en förutsättning för anställning.
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning t.o.m. den 31 december 2026 och
omfattar 100%.
Välkommen med din ansökan senast den 8 juli. Urval och intervjuer sker löpande!
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Öppna insatser Kontakt
Patricio Cuevas patricio.cuevas@varmdo.se 0857047442 Jobbnummer
9964869