Kurator till Mini Maria - vikariat
Värmdö Kommun / Kuratorjobb / Värmdö Visa alla kuratorjobb i Värmdö
2026-06-15
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Om enheten för stöd och insatser – barn och unga
Enheten är en central del av avdelningen för individ och familjeomsrog i Värmdö kommun. Här arbetar vi med att stärka och stötta barn och ungdomar genom flera verksamheter: Mini Maria, Ungdomsmottagningen, Föräldrastöd Hamnen, Familjeteamet, Social insatsgrupp (SIG), SSPF och Fältverksamheten. Tillsammans bygger vi ett tryggt och stöttande nätverk för unga och deras familjer.
Om Mini Maria
Mini Maria Värmdö är en samverkansmottagning mellan kommunen och regionen. Personalgruppen består av en kurator från Värmdö kommun och sjuksköterska från Maria Ungdom. Vår målgrupp är ungdomar och unga vuxna upp till 23 år med problematik kring alkohol, droger eller spel om pengar. Även föräldrar och anhöriga erbjuds stöd.
Ditt uppdrag
Som behandlare på Mini Maria blir du en viktig resurs för både ungdomar och deras familjer. Du kommer bland annat att: genomföra bedömningar och behandlingar kring alkohol, droger och spel om pengar, arbeta förebyggande och stödjande för att minska återfall, erbjuda rådgivning och information till både ungdomar och anhöriga, ha en central roll i det förebyggande arbetet genom att möta skolungdomar och hålla föreläsningar om alkohol, droger och spelberoende, samverka med andra verksamheter inom och utanför socialtjänsten för att skapa helhetsinriktade insatser.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning. Du har erfarenhet av strukturerat behandlingsarbete med ungdomar i missbruk och/eller kriminalitet, och du är trygg i att arbeta med MI och/eller andra behandlingsmetoder, exempelvis ACRA, CRAFT, HAP/CPU.
Det är meriterande om du har:
Grundläggande psykoterapiutbildning, utbildning i motiverande samtal, återfallsprevention, ACRA, CRAFT, spelberoendebehandling, ellerandra evidensbaserade metoder, erfarenhet av föräldrastöd eller familjebehandling.
Dina personliga egenskaper
För en kurator på Mini Maria kan de personliga egenskaperna med fördel betona relationsskapande, motivationsarbete och samverkan:
Personlig mognad
Du är trygg i dig själv och i din professionella roll och har förmåga att möta ungdomar och deras nätverk med respekt, lyhördhet och ett gott omdöme. Du kan hantera komplexa situationer och svåra samtal på ett professionellt sätt samt behålla lugn och fokus även när arbetet ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.
Självgående
Du tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp behandlings- och stödinsatser. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver processer framåt samtidigt som du säkerställer att insatserna utgår från ungdomens behov och verksamhetens mål.
Samarbetsförmåga
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar och vårdnadshavare samt god förmåga att samverka med kollegor och externa aktörer såsom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Du ser samverkan som en förutsättning för att skapa hållbara lösningar och bidra till bästa möjliga stöd för den unge.
Strukturerad
Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmåga att hantera flera parallella ärenden samtidigt. Du arbetar systematiskt med dokumentation, uppföljning och samordning av insatser samt säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och bedrivs på ett rättssäkert sätt.
På Mini Maria Värmdö får du vara med och utveckla metoder och arbetssätt i en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Här blir du en del av ett engagerat team där du både får bidra med din kompetens och växa i din yrkesroll.
Vill du vara med och göra skillnad? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Mini Maria Värmdö!
Anställningen avser ett vikariat under 1 år och omfattar heltid. Välkommen med din ansökan senast den 15 juli 2026. Urval och intervjuer sker löpande! För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 81 VÄRMDÖ Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Öppna insatser, Minimaria Kontakt
Patricio Cuevas patricio.cuevas@varmdo.se 0857047442 Jobbnummer
9964865