Städare företagsstäd
Stormtrivs I Linköping AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-09-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormtrivs I Linköping AB i Linköping
Vi söker städare till företagsstäd
Plats: Linköping
Omfattning: Heltid
Är du en morgonpigg person som gillar att jobba självständigt och vill ha ett arbete där du gör tydlig skillnad varje dag?
Då kan detta vara jobbet för dig!
På Stormtrivs Linköping söker vi nu nya kollegor till vårt team inom företagsstäd. Du kommer främst att städa kontor och andra företagsmiljöer. Arbetet sker på morgonen, vilket gör att du har eftermiddagen fri - perfekt för dig som trivs med rutiner och vill ha resten av dagen till annat!
Vi söker dig som
Är noggrann, självgående och pålitlig
Har B-körkort (du behöver kunna ta dig mellan kunder)
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Gillar frihet under ansvar och att hålla ordning
Tidigare erfarenhet är toppen- men vi viktigast är rätt inställning.
Vi erbjuder
Vardagar & dagtid
Fast månadslön
Trygga villkor & kollektivavtal
Miljödiplomerat och seriöst företag - med kvalitet i fokus
Friskvårdsbidrag och personalaktiviteter
Ansök redan idag!
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Linköping AB
(org.nr 556712-4325) Jobbnummer
9495921