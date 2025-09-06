Städare företagsstäd

Stormtrivs I Linköping AB / Städarjobb / Linköping
2025-09-06


Vi söker städare till företagsstäd

Plats: Linköping
Omfattning: Heltid

Är du en morgonpigg person som gillar att jobba självständigt och vill ha ett arbete där du gör tydlig skillnad varje dag?

Då kan detta vara jobbet för dig!

På Stormtrivs Linköping söker vi nu nya kollegor till vårt team inom företagsstäd. Du kommer främst att städa kontor och andra företagsmiljöer. Arbetet sker på morgonen, vilket gör att du har eftermiddagen fri - perfekt för dig som trivs med rutiner och vill ha resten av dagen till annat!

Vi söker dig som

Är noggrann, självgående och pålitlig
Har B-körkort (du behöver kunna ta dig mellan kunder)
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Gillar frihet under ansvar och att hålla ordning

Tidigare erfarenhet är toppen- men vi viktigast är rätt inställning.

Vi erbjuder

Vardagar & dagtid

Fast månadslön

Trygga villkor & kollektivavtal

Miljödiplomerat och seriöst företag - med kvalitet i fokus

Friskvårdsbidrag och personalaktiviteter

Ansök redan idag!

Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stormtrivs i Linköping AB (org.nr 556712-4325)

Jobbnummer
9495921

