Städare Flyttstäd
PlusStäd Örebro AB / Städarjobb / Örebro Visa alla städarjobb i Örebro
2025-10-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PlusStäd Örebro AB i Örebro
PlusStäd är en komplett och pålitlig leverantör inom hemstädning, flyttstäd och kontorsstäd i Örebro med omnejd.
Har du erfarenhet av städ och att arbeta i ett högt tempo då är du kanske den vi söker. Krav är att du har B-Körkort och behärskar det svenska språket.
Vi tror också att du har en god social läggning, ordning och reda, lätt för att samarbeta med kollegor och nära till skratt. Viktigt också med hög känsla för att utföra ett gott arbete för våra kunder.
Arbetet utförs hos en eller flera av våra kunder under vardagar, helgarbete kan förekomma.
På PlusStäd arbetar vi för goda villkor för våra anställda i form av konkurrenskraftiga villkor, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och utbildning.
Vi ser fram emot din ansökan som vi önskar så snart som möjligt. Urval och intervjuer av sökande sker löpande. Välkommen men din ansökan till info@plusstad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@plusstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PlusStäd Örebro AB
(org.nr 559200-3809), http://www.plusstad.se
Nastagatan 22 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
