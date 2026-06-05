Städare
Stormtrivs I Linköping AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-06-05
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🧽 Vi har räknat efter...
Och kommit fram till att vi har fler kunder än lediga händer i sommar.
Det är ett lyxproblem, men fortfarande ett problem. 😅
Därför söker vi nu en ny stjärna till Stormtrivs!
Föredrar du ett praktiskt arbete där du får träffa nya människor och uppleva nya platser varje dag?
Har du öga för detaljer och bra på göra det lilla extra? Då är Stormtrivs en perfekt plats för dig!
Just nu söker vi en medarbetare till vårt team som gillar omväxling och att hålla ordning och reda.
För att trivas hos oss behöver du ha en positiv attityd och uppskatta ett jobb som innebär mycket frihet under ansvar.
Du måste vara självständig och strukturerad då större delen av arbetet sker på egen hand.
Alla typer av städ kan förekomma speciellt om du har tidigare erfarenheter.
Ett krav är att du har B-körkort, då du själv måste kunna ta dig till mellan olika kunder.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Skicka in din ansökan redan idag, så kanske du blir vår nästa kollega. Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Linköping AB
(org.nr 556712-4325)
582 73 LINKÖPING (ÖSTERGÖTLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9949491