2026-04-28
Vi är ett välfungerade team som utför städningen i Region Gotlands lokaler.
Du kommer att ingå i en engagerad arbetsgrupp som i en positiv anda hjälps åt i städuppdragen.
Vi söker dig som tillsammans med en kollega kommer att städa för oss i ett nyligen uppstartat objekt i Visby. Tjänsten är en timanställning med önskad start så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att utföra städ i Region Gotlands verksamhet. Du utför vanligt förekommande städarbete.
Du som söker kan ha en annan sysselsättning såsom studier eller en annan huvudsaklig sysselsättning. Arbetstiden är förlagd till dagtid framförallt lördagar, det kan finnas möjlighet till fler arbetstillfällen.
Vem är du?
Det är önskvärt att du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande om du har städutbildning eller tidigare erfarenhet av städyrket. Då vi kommer att införa digitalisering inom städverksamheterna, är det önskvärt att du hanterar teknik som arbetsredskap. Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift och har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid att du har förmågan att hitta lösningar och glädjen i att utföra städuppdragen. Du bör kunna arbeta både ensam och i team samt kunna planera din tid effektivt. Vidare är du öppen för förändringar i din arbetsdag.
Som person är du noggrann, pålitlig och ansvarsfull. Att vara serviceinriktad och lyhörd är också viktiga egenskaper då man möter kunder, kollegor samt besökare i verksamheterna.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städområde 4 Kontakt
Annelie Sjöberg, enhetschef annelie.sjoberg01@gotland.se 0498-269357 Jobbnummer
9878875