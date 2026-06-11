Sektionschef till barnneurologi
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2026-06-11
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Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet Akademiska barnsjukhuset består av åtta sektioner med ca 600 anställda inom vård-, paramedicinska- och administrativa yrkeskategorier. Tjänsten tillhör organisatoriskt sektionen Barnneurologi.
Vi är i dagsläget elva specialiserade läkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering och på Akademiska barnsjukhuset finns även tre specialistläkare som gör gren-ST inom specialiteten. Barnneurologi är ett ämnesområde i stark utveckling där våra diagnostiska och terapeutiska möjligheter ökar för flera diagnosgrupper. Forskning och utveckling är en viktig del av vår verksamhet och i nuläget bedrivs forskning framför allt inom områden som förvärvad hjärnskada, neuroonkologi, epilepsi, neuromuskulär sjukdom, syndrom samt likvorcirkulationsstörning. Barnneurologerna har viktiga roller i flera av sjukhusets NHV-områden, inte minst EP-kirurgi.
Sektionen för barnneurologi bedriver slutenvård med utrednings- och akutplatser. När barn med neurologiska tillstånd vårdas på intensivvårdsavdelningar är vi med i rondarbetet på vardagar. Vi har också en omfattande barnneurologisk dagvårds- och öppenvårdsmottagning, ett neurorehabiliteringsteam och en öppenvårdsmottagning kopplad till vår länshabilitering. Vi genomför utredningar avseende CNS-missbildningar, hydrocefalus, rörelsestörningar, oklara syndrom samt avancerad behandling avseende spasticitet, DBS, VNS, ketogen kost och epilepsikirurgi. Vi har ett sjukvårdsregionalt ansvar för barnneurologi inom Sjukvårdsregion Mellansverige och ett nära samarbete inom Akademiska barnsjukhuset med bland annat barnonkologi, neonatologi, neurokirurgi, neuroradiologi och Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelningar och arbetar ofta i team med andra yrkesprofessioner.
Ditt uppdrag
Som sektionschef är du direkt underställd verksamhetschefen. Du har medarbetaransvar för sektionens läkare, produktionsansvar samt ekonomiskt ansvar för sektionen. I uppdraget ingår att verka på många arenor, såväl inom och som utanför sjukvården, nationellt och internationellt, varför du behöver vara en god kommunikatör. I dina uppgifter ingår att vara en del av Akademiska barnsjukhusets ledningsgrupp. Som sektionschef har du möjlighet att kombinera chefs- och ledarskap med klinisk verksamhet och forskning efter överenskommelse med verksamhetschef.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du har minst 3-årig högskole- eller universitetsutbildning. Erfarenhet av att ha arbetat som specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering är meriterande. Även vetenskaplig bakgrund med erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare chefs- och ledarerfarenhet. För överläkartjänst krävs disputation i enlighet med Akademiska sjukhusets kravspecifikation.
Din kompetens
Som person är du en tydlig men prestigelös lagspelare som med strategiskt nytänkande har förmåga att formulera visioner och utveckla våra samarbeten. Du driver sektionen utifrån våra ekonomiska ramar och prioriterar med förståelse för universitetssjukhusets uppdrag och förutsättningar. Dina viktigaste personliga egenskaper är förmågan att leda, entusiasmera och skapa delaktighet för att tillsammans med dina medarbetare och i samarbete med övriga sektioner på Akademiska barnsjukhuset leda sektionen mot framtiden. Vi tillmäter personliga egenskaper stort värde.
Vi erbjuder
Tjänsten som sektionschef innebär en tillsvidareanställning, eventuellt kan ett chefsförordnande på 3 år vara aktuellt beroende på din tidigare erfarenhet. Om du är läkare ingår jourarbete efter överenskommelse med verksamhetschef. Tillträde efter överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Sofia Arwehed, 018-617 22 55, 076-721 04 41
Tf sektionschef Erik Normann, 018-611 96 28
Tf sektionsched Christine Gibson, 018-611 02 51
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit ska även bevis om disputation bifogas.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS765/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9960385