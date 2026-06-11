Inköps koordinator
Swedish Dla Agro AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kalmar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kalmar
2026-06-11
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Är du en analytisk och strukturerad person med ett naturligt ledarskap, som trivs i en roll med många kontaktytor och stort ansvar? Som inköpskoordinator på Swedish Agro får du en central roll där du arbetar med inköp, analys och affärsutveckling.
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
DITT ANSVARSOMRÅDE
Som inköpskoordinator ansvarar du för avtalsförhandling, avtalshantering och administration inom butiksorganisationen. Du leder ett mindre team och ansvarar för butikens administrativa områden såsom artikelvård, inköp, marknadsföring och produktutbildning.
Du arbetar med marknads- och behovsanalyser, tar fram beslutsunderlag och driver ett strukturerat och framåtriktat arbetssätt tillsammans med teamet. Rollen innebär också deltagande i strategiskt arbete och projekt som e-handel och butiksetableringar. Du rapporterar till försäljningschef för butik.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller annan utbildning och- eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Minst tre års aktuell arbetslivserfarenhet av inköp.
Erfarenhet av att leda en administrativ grupp.
Erfarenhet och kunskap att bedriva e-handel.
God kunskap inom Office-paketet.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Du är:
En analytisk person med god samarbets- och organisationsförmåga
En lagspelare som trivs med att arbeta i team och har förmåga att leda andra
Motiverad av att tillsammans med teamet utveckla affärer och arbetssätt
Driven och trivs i en roll med stort ansvar
Kommunikativ och uttrycker dig väl i både tal och skrift
Lyhörd och har god förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 2026-07-10
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Bergström, Försäljning- och fastighetschef Swedish Agro på 070-7611068.
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans – över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde – från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish DLA Agro AB
(org.nr 556858-3081)
392 30 KALMAR Arbetsplats
Swedish Agro Jobbnummer
9960386