Tandsköterska, vikariat med möjlighet till en fast tjänst.
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Halmstad Visa alla tandsköterskejobb i Halmstad
2026-06-11
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Information om arbetsplatsen
Tre Kronor Tandvård är beläget i centrala Halmstad, och är en tandvårdsklinik med tre behandlingsrum. Sedan 2023 är Erik verksamhetsansvarig, Erik var tidigare en av de verksamhetsansvariga på Tandvården Skeppsbron i Malmö. Vi har en strävan att bedriva en modern tandvård av god kvalitet och hållbar miljöinriktning. Vi söker dig som vill vara med att utveckla och förädla kliniken tillsammans med teamet. På kliniken utför vi alla typer av behandlingar och hos oss kommer du som tandsköterska att få jobba delegerat, med goda möjligheter till vidareutbildning. Vi har tydliga arbetsuppgifter och roller inom teamet. För närvarande arbetar verksamhetsansvarig tandläkare, två tandsköterskor också två tandhygienister på deltid hos oss. Kliniken strävar efter en schemaläggning där du tillsammans med de andra tandsköterskorna alltid öppnar och stänger kliniken tillsammans, för att i så stor utsträckning som möjligt undvika ensamarbete. Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker en tandsköterska som har möjlighet att arbeta minst 24 timmar/vecka. Vi strävar efter att arbeta överlappande på två behandlingsrum, med en tandsköterska per rum. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår sterilarbete och assistans till tandläkare vid allmäntandvård, inklusive dentoalveolär- och implantatkirurgi. Utöver detta ingår också eget kliniskt delegerat arbete och delegerad administration. Det kliniska delegerade arbetet innefattar intraoral skanning, fotografering, infiltrationsanestesi, röntgen, depuration, profylax samt utförande av provisoriska kronor och broar. Saknar du utbildning i något av ovanstående, då ser vi till utbildning eller erfarenhet av dessa moment så ordnar vi det. För oss är det viktigaste att du har ett självständigt tänk och att viljan till vidareutveckling finns. Arbetstiderna är enligt överenskommelse men grundar sig på tandläkarens schemalagda tid med patienter, vilket är ca 32 timmar per vecka. Nuvarande schema med bokade patienter är måndag 08:40-16:00, tisdag och onsdag 08:40-15:30, torsdag 12:10-17:40 och fredag 07:30-14:30. Övrig tid är för administration, planering, uppstart, stängning mm. Kvalifikationer
Önskvärt är utbildning till tandsköterska, men det är ej ett krav. Vi lägger framför allt stor vikt vid personlig lämplighet .
Erfarenhet inom vårdyrken är meriterande liksom tidigare erfarenheter av arbete inom Praktikertjänst AB, kirurgi, oral protetik eller övrigt delegerat arbete inom tandvården.
Goda kunskaper inom det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi söker en lagspelare med en positiv attityd och driv att utvecklas inom sitt yrke. Du ska vara ansvarstagande och ha en vilja att vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Tre Kronor Tandvård till det bättre.
Övrig information
Arbetstider och lön enligt överenskommelse.
Tjänsten är initialt tänkt som ett vikariat men det finns möjlighet till en fast tjänst.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Klammerdammsgatan 29 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Tandvård, Hallands län, Tre Kronor Tandvård Kontakt
verksamhetschef
Erik Nordin erik.nordin@ptj.se Jobbnummer
9960382