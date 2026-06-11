Socionom till Skåneregionen
Tenbagger Sweden AB / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2026-06-11
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Socionom
Utgångspunkt Malmö. Arbetet är lokaliserat till två samlade platser och resande under arbetstid förekommer.
Vi ser att du har relevant eftergymnasial utbildning i form av Socionomutbildning ,socionomexamen är ett KRAV och arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag är meriterande.
Fördel om du är van att arbeta med barn.
BRALIVA började sin resa 2016 och sedan dess arbetar vi dagligen för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med fokus på individen. Vi är en väletablerad, anpassningsbar och flexibel verksamhet som ständigt utvecklas utifrån våra uppdragsgivares behov. Varje dag arbetar vi för att leverera en problemfri, långsiktig och hållbar lösning med individen i centrum. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö genom våra egna lägenheter och hus med ett stöd utformat efter varje individs behov och förutsättningar.
Braliva vill skapa trygghet, stöd och framtidstro till våra klienter genom att erbjuda skydd ,individanpassat stöd och kvalitativa boendelösningar som upplevs som ett vanligt hem där man kan bygga upp ett nytt och bra liv.
Vi söker en självgående och flexibel socionom med engagemang och positiv framtoning till vår verksamhet i Skåne.
Arbetsuppgifter: Som Socionom/Kontaktperson finns du till hands för att vägleda och utgöra en trygghet genom individuellt stöd i vardagen. Du kommer vara kontaktperson åt ett antal klienter som du träffar regelbundet. Både vuxna och barn. Allt praktiskt stöd samt samtalsstöd. Samtalsstöd kan bestå utav trauma bearbetning, krishantering och samtal rörande våldet/situationen för en ökad förståelse. Praktiska stödet kan exempelvis bestå utav transporter, myndighetskontakter, läkarbesök, identifiera sysselsättning såsom praktik eller arbete, främja en bra hälsa genom träning. Ge individerna som bor i våra lägenheter en ökad tilltro till den egna förmågan och ökad självständighet.
Administrativa arbetsuppgifter som social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Praktiskt arbete i samband med inflytt/utflytt samt löpande under placeringen.
Vänligen respektera att vi endast tar emot ansökningar via angiven email adress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@braliva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Socionom Syd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenbagger Sweden AB
(org.nr 556768-8717) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Braliva Jobbnummer
9960384