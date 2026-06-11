Lärare i åk 4-6 till Marieskolan i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Marieskolan / Grundskollärarjobb / Eslöv Visa alla grundskollärarjobb i Eslöv
2026-06-11
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Forma framtiden för lärande - Bli en del av Marieskolans framgång
På Marieskolan i Eslövs kommun söker vi nu en engagerad mellanstadielärare som arbetar för att skapa en inkluderande och inspirerande lärmiljö för våra elever.
Marieskolan är en kommunal skola som ligger i Marieholm i Eslövs kommun. Skolan har omkring 200 elever och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan fokuserar på att nå hög måluppfyllelse genom att arbeta med elevernas nyfikenhet, närvaro och studiero. Marieskolan är en skola som utvecklar alla.
Ditt uppdrag
Som lärare i årskurs 4-6 spelar du en viktig roll i elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare arbetar du för att främja lärande, delaktighet och framtidstro.
Ditt uppdrag innebär att du:
Planerar, genomför och utvärderar undervisning i svenska/sva, engelska, SO för elever i årskurs 4-6.
Skapar en stimulerande lärmiljö som väcker nyfikenhet, motivation och lust att lära.
Följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas lärande och progression.
Verkar för att alla elever ges möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential.
Arbetar aktivt för inkludering, likabehandling och en trygg skolmiljö.
Samverkar med kollegor för att utveckla undervisning och pedagogiska arbetssätt.
Bidrar till skolans utvecklingsarbete och gemensamma mål.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet inom undervisning och pedagogik. Din bakgrund och engagemang är avgörande för att lyfta våra elever och skapa en framstående skola.
Legitimerad lärare och behörig att undervisa i sv/sva, en och SO.
Förmåga att bedriva strukturerat och kreativt arbete i klassrummet.
Erfarenhet av att av undervisa i mellanstadiet är meriterande.
Är det här du?
Du är en person som brinner för utbildning och trivs i en miljö där samarbete och innovation är i fokus. Du vill göra skillnad och har ett genuint intresse för att skapa förbättring i elevernas liv.
Engagerad och inspirerande i mötet med barn och kollegor.
Förmåga att skapa struktur och samtidigt främja kreativ utveckling.
Flexibel och lösningsorienterad med förmåga att hantera utmaningar.
Goda kommunikationsfärdigheter och en inkluderande attityd.
Fördelarna med att arbeta hos oss
På Marieskolan värdesätter vi våra medarbetare högt och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas både professionellt och personligt.
En modern arbetsplats med fokus på innovation och utbyte av idéer.
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och stöd från arbetslaget.
Delaktighet i ett nära samarbete för att skapa positiv påverkan på våra elever.
En inkluderande arbetsmiljö med diversitet som en styrka.
Stöd och resurser för att utveckla dig i din roll.
Eslövs kommun erbjuder sina anställda flera förmåner och möjligheter till utveckling. Medarbetarna får tillgång till kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och flexibla arbetsformer där verksamheten tillåter det. Kommunen arbetar också för en god arbetsmiljö och vill skapa förutsättningar för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och må bra på sin arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331138 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Marieskolan Kontakt
Rektor
Anna Jörgensen anna.jorgensen@eslov.se 0708901636 Jobbnummer
9960395