CNC-tekniker med bredd
Amexci AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örebro
2026-06-11
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Plats: Huvudkontoret, Örebro
Anställningstyp: Tillsvidare, heltid, tvåskift
Om jobbet
Hos AMEXCI blir du en viktig del i tillverkningsflödet av avancerade 3D-printade metallkomponenter, från metallpulver till färdig komponent.
Nu söker vi en erfaren CNC-tekniker som vill arbeta nära både produktion, efterbearbetning och kvalitetskontroll i en modern industriell miljö. Du programmerar, ställer och kör våra 5-axliga maskiner, men bidrar också till fixturer, verktygsval och smartare arbetssätt.
Rollen passar dig som gillar precision, problemlösning och avancerade material.
Vi arbetar bland annat med titan, Inconel, 316L och aluminium.
Arbetsuppgifter och ansvar
• Programmera, ställa in och köra 5-axliga CNC-maskiner med Heidenhain-styrsystem
• Utveckla och optimera program i Mastercam
• Bygga fixturer och välja rätt verktyg för jobbet
• Mäta, följa upp och kvalitetssäkra ditt eget arbete
• Bidra i efterbearbetningen, till exempel gradning, slipning, putsning och polering
• Hantera EDM-trådgnist och blästring vid behov
• Dokumentera produktions- och kvalitetsloggar
• Bidra till ordning, struktur och 5S i produktionen
Vem du är
Vi tror att du är en driven och erfaren CNC-tekniker som gillar när jobbet kräver både noggrannhet och problemlösning. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete, från program och uppspänning till mätning, justering och färdig detalj. Du är van vid att arbeta självständigt, men uppskattar också nära samarbete med kollegor inom produktion, engineering och kvalitet. Hos oss är samarbete en viktig del av vardagen — vi hjälps åt, delar kunskap och löser problem tillsammans för att nå rätt kvalitet i varje steg. Eftersom vi arbetar med komplexa komponenter och ibland korta ledtider behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och bekväm med att prioritera när förutsättningarna ändras.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 5 års erfarenhet av 5-axlig CNC-bearbetning
• Erfarenhet av svårbearbetade material som aluminium, stål, titan eller superlegeringar
• Erfarenhet av både prototypbearbetning och mindre serier
• Goda kunskaper i Heidenhain TNC 620 och Mastercam, eller motsvarande
• Vana att bygga eller anpassa fixturer
• Ett starkt kvalitetsfokus och förmåga att mäta och följa upp ditt eget arbete
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuder dig
På AMEXCI blir du en del av ett kunnigt och engagerat team på drygt 30 personer i vår nybyggda anläggning i Örebro, helt anpassad för industriell 3D-printing i metall.
Här får du arbeta nära hela kedjan — från additiv tillverkning och värmebehandling till efterbearbetning, mätning och kvalitetskontroll. Det innebär att ditt arbete blir en viktig del av hur vi bygger stabila, repeterbara och kvalitetssäkrade processer för industriell produktion.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö, korta beslutsvägar och möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt i ett växande bolag. Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Välkommen att skicka CV och personligt brev till careers@amexci.com
.
Märk ansökan "CNC-tekniker". Urval sker löpande.
Om AMEXCI
AMEXCI är ett nordiskt industribolag inom additiv tillverkning i metall, för industrialisering och kvalificerad serieproduktion.
Vi arbetar med kunder inom branscher där tekniska krav, materialval, repeterbarhet och spårbarhet är avgörande. I våra anläggningar i Örebro och Lempäälä samlar vi additiv tillverkning, efterbearbetning, materialprovning, mätning och kvalitetssäkring under samma tak.
Vi tar additiv tillverkning från avancerad teknik till stabil industriell produktion.
Vi är certifierade enligt AS9100D, ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 och ISO 17025.www.amexci.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: careers@amexci.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amexci AB
(org.nr 559123-0213), http://www.amexci.com
Mossebergavägen 5 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Jobbnummer
9960387