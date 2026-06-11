Kafka Platform Engineer
Techrytera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-11
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kafka-specialist – Etablering och vidareutveckling av gemensam plattform
Ett strategiskt projekt inom en större samhällskritisk organisation har som mål att etablera Kafka som en gemensam integrations- och meddelandeplattform. För att stärka teamet söks en konsult med djup kompetens inom etablering och vidareutveckling av Kafka som plattform.
Vi söker en specialist som kan bidra till att bygga upp och vidareutveckla en stabil, skalbar och säker eventdriven arkitektur för hela organisationen. Rollen innebär arbete i ett Kafka-team med ansvar för design, implementation och förvaltning av plattformen i on-premise-miljöer baserade på OpenShift och virtuella servrar.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av att bygga, drifta och vidareutveckla Kafka i större verksamhetskritiska miljöer. Du kan ta ansvar genom hela livscykeln – från kravställning och arkitektur till drift, optimering och kunskapsöverföring. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, arkitekter och övriga IT-funktioner.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Delta i ett Kafka-team och bidra med specialistkompetens inom Kafka och eventdriven arkitektur samt vägleda kring designval och etablerade arbetssätt.
Leda tekniska beslut och omsätta verksamhetsbehov till lösningsförslag inom Kafka, OpenShift och virtuella miljöer, med fokus på arkitektur, skalbarhet och driftsättning.
Arbeta operativt med installation, konfiguration, optimering och förvaltning av Kafka-kluster i OpenShift- och/eller VM-baserade miljöer.
Designa och implementera lösningar för säkerhet, åtkomst och dataintegritet i Kafka, exempelvis autentisering, auktorisation, kryptering och topic-hantering.
Bidra till etablering av processer och verktyg för övervakning, loggning, felsökning samt CI/CD-flöden kopplade till Kafka-plattformen.
Preliminärt startdatum: 2026-11-01
Slutdatum: längst till och med 2029-12-31
Omfattning: Beräknas vara 80-100 procent. Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896015-2049402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9960383