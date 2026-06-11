Timanställd inom produktion till Vinsta Texas Food Company i Vällingby!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du noggrann, har ett intresse för matlagning och gillar att arbeta i högt tempo? Då kan det vara dig vi söker!
Vinsta Texas Food Company är ett svenskt livsmedelsföretag specialiserat på produktion av såser, marinader och färdiglagade köttprodukter. Verksamheten präglas av teamwork, högt tempo och en strävan efter att alltid leverera produkter med hög smak och jämn kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
I rollen som produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med tillverkning av livsmedel, där du följer recept och tydliga arbetsinstruktioner. Arbetet innefattar hantering av råvaror som kött, fågel och grönsaker, samt moment som förberedelse, tillagning, paketering och rengöring av utrustning och maskiner.
En viktig del av arbetet är att säkerställa hög kvalitet och god livsmedelshygien i alla led. Du arbetar alltid tillsammans med andra och är en del av ett team där samarbetet är avgörande för att produktionen ska fungera smidigt.
Tjänsten är en timanställning hos StudentConsulting där du arbetar som konsult uthyrd till Vinsta Texas Food Company i Vällingby. Arbetstiderna är förlagda både på dag- och kvällstid.
Arbetstider:
Dag:
Mån–tors: 06:00–14:30
Fre: 06:00–13:30
Kväll:
Mån–tors: 14:25–22:55
Fredag 12:00-19:45
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är lättlärd, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo.
Har en pågående utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Anmärkningsfritt belastningsregister, kontroll genomförs under rekryteringsprocessen
Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Har möjlighet att arbeta tidiga mornar och sena kvällar
Meriterande
Har en avklarad HACCP utbildning (livsmedelshygienutbildning)
Intresse för matlagning eller tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Vinsta Texas Food Company? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sorterargatan 11 (visa karta
)
162 50 VÄLLINGBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Gustafsson sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9960377