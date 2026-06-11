Tech Lead / Lead Systems Architect
Eccera Professionals AB / Datajobb / Danderyd Visa alla datajobb i Danderyd
2026-06-11
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker en erfaren och engagerad Tech Lead / Lead Systems Architect till vår kund som utvecklar säkra digitala lösningar för verksamheter med höga krav på informationssäkerhet, tillgänglighet och robusthet.
Produktområdet omfattar säkra klientplattformar, mobila lösningar och kommunikationstjänster som används i verksamheter med höga krav på informationssäkerhet. Lösningarna möjliggör säker kommunikation, dokumenthantering och verksamhetskritiska arbetsflöden där tillgänglighet, användbarhet och säkerhet är avgörande.
I rollen kombinerar du din tekniska kompetens med ett tydligt ledarskap. Du fungerar som teknisk ledare för teamet och ansvarar för att arkitektur, tekniska vägval och lösningar stödjer produktområdets långsiktiga utveckling. Samtidigt bidrar du operativt i utvecklingsarbetet och säkerställer att lösningarna är hållbara ur utvecklings-, drift- och förvaltningsperspektiv. Du arbetar nära utvecklare, produktledning och andra intressenter för att omsätta verksamhetens behov till robusta och säkra lösningar.
Tjänsten är en direktrekrytering så anställningen blir direkt hos vår kund i Danderyd.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och stötta teamet i tekniska frågor
Ansvara för systemarkitektur och tekniska vägval
Säkerställa hög kvalitet genom kodgranskningar och etablerade utvecklingsprinciper
Delta operativt i utvecklingsarbetet
Samarbeta med produktledning kring krav, prioriteringar och lösningsdesign
Driva förbättringar inom utvecklingsprocesser, verktyg och arbetssätt
Bidra till att utveckla produktområdets tekniska strategi och långsiktiga målPubliceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av säkra IT-system och tidigare har haft en ledande teknisk roll.
Du har erfarenhet av systemdesign och arkitektur inom Linux- och Windowsbaserade miljöer samt god förståelse för nätverks- och tjänstearkitektur för desktop-, server- och mobila plattformar. Du har även erfarenhet av teknologier för webbtjänster, programdistribution, säkerhetsuppdateringar, certifikatshantering och säker kommunikation.
Som person är du van att ta ansvar för tekniska beslut, skapa samsyn i utvecklingsteam och omsätta komplexa krav till hållbara lösningar.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av säkra IT-system och komplexa systemlösningar
Erfarenhet av tekniskt ledarskap, exempelvis som Tech Lead, Lead Developer, Lösningsarkitekt eller motsvarande
Erfarenhet av systemdesign och arkitektur i Linux- och Windowsbaserade miljöer
God kunskap inom nätverks- och tjänstearkitektur för desktop-, server- och mobila plattformar
Erfarenhet av webbtjänster, API och integrationslösningar
Kunskap inom certifikatshantering, PKI samt autentiserings- och auktoriseringslösningar
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetskrav genom hela systemkedjan – från klient och nätverk till backend och driftmiljö
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetsklassade eller säkerhetsskyddade verksamheter
Erfarenhet av containerplattformar såsom Docker och Kubernetes
Erfarenhet av högtillgängliga system med redundans, lastbalansering och replikering
Erfarenhet av air-gappade miljöer eller andra miljöer med höga säkerhetskrav
Erfarenhet av produktutveckling inom kommunikations-, säkerhets- eller infrastrukturlösningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
182 31 DANDERYD Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com +46734159387 Jobbnummer
9960394